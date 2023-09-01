'Сердце разрывается': побратимы на могиле погибшего 20-летнего защитника исполнили его любимую песню. Видео

На Косовщине побратимы спели на могиле 20-летнего воина Валентина Слюсарчука с позывным "Шелби". Такова была воля защитника – последний раз исполнить для него любимую "Песню о Довбуше", а для его друзей это святая обязанность.

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Во время похорон главный командир всеукраинской организации "Тризуб" имени Степана Бандеры навечно прикрепил символ организации на гроб Героя. Трогательное видео опубликовала сестра павшего бойца Светозара Слюсарчук-Крулько в Facebook (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"До мурашек. Побратимы выполнили завещание Валентина, друга "Шелби". Когда сердце разрывается, слезы заливают глаза, но воля друга – святая обязанность..." – написала она.

Валентин Федорович Слюсарчук, 15 февраля 2003 года рождения, был родом из села Тюдов Косовского района Прикарпатья. Он состоял в ВО "Тризуб". В свои 20 защитник воевал с оккупантами в рядах разведывательной роты одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Жизнь совсем молодого воина оборвалась 18 августа 2023 года во время ведения боевых действий в районе населенного пункта Вербовое на Запорожье в результате минометного обстрела со стороны врага.

Те, кто знал друга "Шелби", говорят, что он не любил слез, а любил жизнь. Так что на могиле, как он того хотел, раздалась его любимая песня о самом известном из опрышковских вожаков в Карпатах Олексе Довбуше. Выполнили ее под гитарный аккомпанемент.

"Необычно, до мурашек. Но такая мы нация несокрушимая. И даже когда мучительно болит, мы эту боль выливаем в песню. Пусть Господь примет в Царство свое душу верного христианина, нашего славного Героя", – добавила сестра погибшего защитника Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Полтавщине простились с 22-летним воином ВСУ Артемом Виноградовым, погибшим в боях за Украину. У него остались беременная жена и маленький сын.

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