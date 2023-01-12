СЕО Uber прибыл в Киев и объявил о новом взносе через UNITED24 на сумму $1,5 млн

Иранско-американский бизнесмен и главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи приехал в Киев. Он объявил об очередном вкладе в поддержку Украины через UNITED24 на сумму 1,5 млн долларов.

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Свой визит Хосровшахи начал со встречи с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Обсудили масштабную поддержку Украины со стороны компании в 2022 году и обязательство Uber продлить ее в 2023 году.

В начале декабря UNITED24 в партнерстве с Uber положил начало международному сбору Keep Ukraine Moving на реанимобиле и рассказали истории храбрых украинских водителей, которые помогают стране и спасают жизнь во время войны. Общая сумма сбора и пожертвования, сделанная самой компанией, достигла 1,5 млн долларов.

Во время встречи с Михаилом Федоровым Дара Хосровшахи объявил о новом вкладе Uber на машины скорой помощи типа С. Компания перескажет еще 1,5 млн долларов, удвоив сбор. Общий вклад Uber всего за один месяц партнерства с UNITED24 составит 3 млн долларов.

"Поддержка ведущих мировых компаний важна как никогда. Ведь всемирно известные бренды позволяют не только собирать средства для нашей страны, которая защищает себя более десяти месяцев, но и помогают держать Украину в фокусе внимания всего мира. Я благодарен команде Uber за многочисленные инициативы, которые она производит. реализовала в течение 2022 года и за партнерство с платформой UNITED 24. Благодаря этой поддержке мы сможем обеспечить героических украинских медиков машинами скорой помощи, которые спасут тысячи жизней", - подчеркнул Михаил Федоров, вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины.

Со своей стороны Uber заверила, что будет поддерживать медицинскую отрасль, образование, культуру и неправительственные организации до конца 2023 года.

"Мы благодарны пользователям Uber со всего мира, которые поддержали Украину и внесли вклад в рамках кампании Keep Ukraine Moving, начатой в тесном партнерстве с UNITED24. Вдохновленные храбростью и героизмом украинских водителей и других граждан, сегодня мы вносим дополнительный вклад на критически необходимые машины и обязуемся оказывать поддержку, пока будет продолжаться эта ужасная война", — подчеркнул Дара Хосровшахи.

Помимо сотрудничества с UNITED24, компания Uber продолжит предоставлять бесплатные поездки временно перемещенным лицам, врачам, медсестрам и работникам критической инфраструктуры. Помогает министерствам культуры, образования и науки, здравоохранения. Также в 2023 году будет бесплатно доставлять необходимые пищевые продукты, медикаменты, зимние приюты и материалы для восстановления жилья.

UNITED24 – инициирована Президентом Украины фандрейзинговая платформа и основное окно сбора пожертвований в поддержку Украины. За восемь месяцев работы UNITED24 собрано более 260 миллионов долларов от граждан из 110 стран. Среди послов UNITED24 — выдающиеся спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Александр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Гэмилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келти и историк.

Миссия Uber – создавать возможности через движение. Международная кампания Keep Ukraine Moving является продолжением ряда инициатив, которые Uber реализовал в этом году для поддержки украинцев. В частности, бесплатно предоставил поездки по всей стране временно перемещенным лицам, врачам, учителям, медсестрам и работникам критической инфраструктуры, бесплатно доставляет к линии фронта и зоне боевых действий сотни тонн продуктов, медикаментов и материалов для построения временного жилья, помогает эвакуировать произведения искусства защиты украинского культурного наследия и национальной идентичности.