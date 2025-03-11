Семья с детьми в Доброполье получили помощь от Фонда Рината Ахметова

Несмотря на высокую опасность, в Доброполье остается немало людей, в том числе с детьми. Часть из них – переселенцы, которые были эвакуированы из разрушенных или оккупированных городов Донецкой области. Фонд Рината Ахметова направил для семей с детьми 2 тысяч продуктовых наборов. Выдачи продолжаются.

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"Очень много людей приехало из соседних городов – Покровска, Мирнограда, Селидового, поселков Гришино, Воздвиженки и других. Каждый день это разные трудные истории. Многие пожилые люди, много одиноких. У каждого свое горе, и людям нужно рассказать о нем", – делится наблюдениями волонтер Елена.

"Бои начались на нашей улице, поэтому мы уезжали, в чем стояли. Здесь мы обживаемся благодаря помощи людей и гуманитарной помощи", – говорит Галина, переселенка из Великой Новоселки.

По мнению Екатерины из Константиновки, помощь сейчас необходима многим людям.

"У меня двое детей. Младшая боялась громких звуков, старший сначала боялся, а потом привык, для него они стали чем-то привычным", – рассказывает женщина.

Об истории взаимоподдержки и жизни в городе на линии огня – смотрите по ссылке.

Фонд передал жителям Украины более 13 миллионов продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.