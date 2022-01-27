Семья была очень верующей: выяснились новые детали о солдате, расстрелявшем сослуживцев в Днепре. Эксклюзив

Односельчане родителей нацгвардейца Артемия Рябчука, который в ночь на 27 января устроил стрельбу по сослуживцам в Днепре, рассказали, что знают об их семье. Соседи не представляют, что могло толкнуть парня на такой поступок.

Об этом жители села Броска Измаильского района Одесской области рассказали в комментарии OBOZREVATEL. По их словам, семья – верующая. Отец стрелка скончался после длительной болезни примерно 5-6 лет назад.

"Семья Рябчук – очень верующая, если не ошибаюсь – что–то вроде пятидесятников. С односельчанами они не общались тесно, ни с кем не дружили, праздники не отмечали вместе. У них в доме нет ни телевизора, ни радио – им по вере это запрещено", – рассказали соседи.

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Они отметили, что Артемий – не единственный ребенок в семье, у него есть еще старшая 28-летняя сестра Юля, которая живет в России. Матери парня 54 года.

"Где работает мама Артемия и работает ли вообще, мы не знаем. Видим только, что она ездит на велосипеде", – сообщили односельчане.

По их словам, Артемий всегда был очень спокойным, друзей у него не было.

"Почему он расстрелял сослуживцев – трудно представить. Может его довели, обидели. А ведь он рос один, не знал компании", – предположили соседи.

Собеседники издания добавили, что напротив дома Рябчуков есть спуск, где зимой на горку каждый день дети собирались покататься. При этом Артемий никогда не выходил в сверстникам.

"Его иногда кривляли – мол, нас верующие не признают", – рассказали соседи.

"Как Артемия призвали – не понимаем. Он, по сути, единственный сын и кормилец. Может сам захотел пойти служить?" – добавили они.

Напомним: 27 января в Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" солдат срочной службы расстрелял стражу военнослужащих Национальной гвардии. В результате инцидента погибли пять человек. Также пятеро получили огнестрельные ранения. В городе Днепр была введена полицейская операция "Сирена".

Солдата, расстрелявшего сослуживцев, задержали. При нем нашли автомат Калашникова, из которого, вероятно, он вел огонь. Глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что преступник понесет строжайшую ответственность, предусмотренную законом Украины.

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