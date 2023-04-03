Семьи пленных и погибших героев должны получать стипендии из местных бюджетов – Дана Яровая

В рамках мероприятия обсудили, как органы местного самоуправления могут внести свой вклад в помощь семьям погибших, пропавших без вести, пленных и эффективность государственного аппарата в обеспечении прав семей. военнослужащих.

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"Семья пленных и военнослужащих нуждаются больше внимания со стороны государства. Местные общины после реформы децентрализации более гибки в своей деятельности, так почему бы им не помочь государству выполнять свою функцию. Я предлагаю ввести муниципальные стипендии из местных бюджетов. Это может стать эффективным инструментом не только в Одесской области, а во всех регионах", – отметила Дана Яровая.

Участие в мероприятии принял депутат Одесского городского совета Петр Обухов. Он поддержал внедрение системы муниципальных стипендий на региональном уровне и заверил, что поднимет этот вопрос на сессии городского совета:

"Спасибо фонду Мрия" и лично Дани Яровой за нарушение этого болезненного вопроса. Действительно, органы местного самоуправления должны брать ответственность за семьи юношей и девушек, защищающих нашу землю. Наша миссия всячески поддерживать и быть надежной опорой для тех семей, которые в этом больше нуждаются. Я внесу предложение о введении стипендий из местного бюджета на следующей сессии Одесского городского совета. Надеюсь, что эту идею поддержат другие города и регионы – тогда мы в очередной раз подтвердим нашу несокрушимость и силу», – сказал Петр Обухов.