Семьи из Мариуполя получили новое жилье в Днепре, обустроенное при поддержке Фонда Рината Ахметова

Более 200 семей мариупольцев, проживающих в Днепре, получили ключи от новых квартир в социальном жилье проекта "Ямариуполь. Жилье", к которому еще на пилотном этапе присоединился Фонд Рината Ахметова. Фонд взял на себя обустройство зон совместного использования, детских и игровых комнат. Этим летом люди заселились уже во второе отремонтированное и модернизированное здание-общежитие, которое помогло обустроить Фонд. Вторая очередь заселения прошла накануне Дня Независимости Украины.

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"Фонд Рината Ахметова системно помогает мариупольцам по всей Украине и четко понимает, насколько острой проблема временного жилья. Фонд является одним из основных украинских доноров проекта „ЯМариуполь. Жилье". Мы очень рады участвовать в новом этапе развития проекта", – подчеркнул Михаил Катеринчак, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова.

Речь идет не просто об обустройстве комнат мебелью, техникой и игрушками, а о создании благоприятных условий для того, чтобы люди общались, взаимодействовали, поддерживали друг друга, сохраняя ценный центр мариупольской громады.

В домах, помогающих обустроить Фонд, проживают люди со статусом ВПЛ, многодетные семьи, семьи детей с инвалидностью, одинокие матери, а также семьи, в которых есть несовершеннолетние и пенсионеры.

"Нам удалось создать качественный социальный объект. В его центре человек, а вокруг сформированы необходимые условия для комфортного проживания. Сейчас производим ремонтные работы еще в 5 зданиях в Днепре, а проект планируем масштабировать и расширять еще на несколько городов Украины", – отметил Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя.

Фонд Рината Ахметова системно поддерживает мариупольцев, направляя гуманитарную помощь центрам "Я – Мариуполь" по всей стране. Это наборы с пищевыми продуктами и средствами гигиены, обогреватели, психологическая помощь, а также подарки и праздники для детей.

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