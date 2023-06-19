Семь бойцов из Винницкой области погибли в боях за Украину: что известно о Героях

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Украина за последние несколько дней потеряла семь защитников из Винницкой области. Герои отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей страны.

Об этом сообщается на страницах ОМС в соцсетях. Среди погибших Героев – Виктор Гаврилюк, Анатолий Варчук, Олег Демихов, Виктор Городницкий, Вадим Пендюр, Александр Радецкий и Юрий Мигун.

15 июня попрощались с защитником Виктором Гаврилюком. Известно, что мужчина – Он родом из Малых Крушлинцев. Был мобилизован весной 2023 года, а погиб 9 июня в 45 лет.

Спустя 2 дня, 11 июня, в результате попадания управляемой авиабомбы в Луганской области погиб Анатолий Варчук. Он родом из Калиновки. До полномасштабной войны мужчина работал в коммунальном предприятии "Благоустройство Калиновки". В армию попал в ноябре прошлого года, получил ранение, но отказался от госпитализации. Похоронили Героя 16 июня. Ему было 49 лет.

Спустя еще 2 дня, 13 июня, погиб Олег Демихов. 30-летний Герой родом из села Ободовка. Он служил оператором штаба самоходного артиллерийского дивизиона. Попрощались с защитником 17 июня в Тростянце, а похоронили в Ободовке.

Также 13 июня в Бахмутском районе Донецкой области погиб житель Хмельника Виктор Городницкий. Он родился в 1976 году. Тело Героя пока не доставили на малую Родину.

13 июня во время выполнения боевого задания Донецкой области погиб Вадим Пендюр. Прощание с защитником прошло 17 июня. 23-летний Герой родом из поселка близ Браилова.

16 июня в результате вражеского артиллерийского обстрела погиб Герой Александр Радецкий. Он родился в 1978 году. Жил защитник в с. Бригидовка Барской общины.

Кроме того, во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб Юрий Мигун. Воин 1994 рождения защищал Украину с марта 2022 года. Герой родом из Липовецкой общины, которая встретила его "на щите" 18 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в российской войне потеряла еще одного своего героя. В боях за свободу и независимость нашей страны погиб ровенский воин-блогер "Дідусік" Виктор Суходольский.

Ранее под Бахмутом в боях с агрессором не стало 25-летнего воина Юрия Юхимюка с Волыни. В начале полномасштабного вторжения он вернулся в Украину из Германии, где жил и работал, чтобы встать на защиту Родины.

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