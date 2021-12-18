Читаю в Facebook отзывы о продолжении сериала " Секс и город". Сам сериал считаю культовым, не раз пересматривала, чего только стоит диалог :

- мой гинеколог назначил мне антидепрессанты.

- у твоей вагины депрессия?

Отзывы разные. Кому- то не нравится постаревшая Сара Джессика Паркер. Кому- то отсутствие Саманты. Кому-то – то, что женщин за 50-т показывают достаточно комично, как-будто они не могут влиться в современный мир. Кого-то раздражает, что женщины за 50-т тоже занимаются сексом, и даже обсуждают это. Кому-то – ещё что-то. Кого-то просто убило, что в самой первой серии умер мистер Биг, и сериал начался с похорон. Прям обернись в 50+ простыней и ползи в сторону кладбища.

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Меня, например, немного раздражает продолжение фрустрации героини, по поводу ее взаимоотношений с уже остывшим трупом мистера Бига. Как-то, в 50-т, уже можно было бы поставить точку на этих совершенно безрезультатных фрустрациях и быть более самодостаточной. Но то такое.

Что меня повергло в абсолютный ужас, так это сын Миранды и его поведение.

- девочки, утром я в ванной вступила в использованный презерватив своего сына.

И вот тут я лежала в обмороке. Представив, что сыновей у меня трое, и меня ждёт приблизительно это же.

- ты зачем куришь траву?

- мама, это похороны, мне стало грустно.

- так мне лечь в гроб, чтобы ты попробовал крек?

Шарлота в общении с младшей дочерью :

Мама, я не чувствую себя девочкой. Не называй меня так.

Вот! Вот оно, самое страшное в этом сериале. Кровь холодеет, волосы на ногах становятся дыбом, ты начинаешь смотреть на своих детей с немым вопросом: " но вы же, зайчики, со мной так не подступите, да? Вы же не будете приводить домой девочек и разбрасывать по дому свои использованные презервативы? Правда ведь? Вы же не будете заниматься сексом? Ну пообещайте".

Но мозг-то говорит: " нет, мать, все именно так и будет, иди рой себе бункер с отдельной ванной комнатой, и не вылазь оттуда, пока они все не свалят из твоего дома"

А вы: туфли, внешность, секс после 50-ти.

Короче, мне бы ваши проблемы.

* вступила в использованный презерватив своего сына

* уходит-плачет