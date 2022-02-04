Так, друзья — сегодня будет интересный пост о том, чем именно Украина планирует отбиваться от захватчиков в случае полномасштабной войны. Как вы знаете — недалеко от границ Украины сейчас стоят войска Путина, и риск большой войны всё ещё сохраняется. Лично я думаю, что большой войны не будет — но тем не менее риск этого всё ещё очень высок.

Но надо сказать, что сейчас состояние Вооружённых Сил Украины сильно отличается от того, что было в 2014 году. За эти 7-8 лет украинцам удалось создать сильную боеспособную армию, в которой служат 250.000 человек и ещё несколько сотен тысяч зачислены в резерв, десятки тысяч человек в Украине имеют боевой опыт и мотивированы давать отпор захватчикам — так что тем, кто решит напасть на Украину, придётся несладко, пишет Максим Мирович в Facebook.

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Кроме того — Украине оказывают военную помощь множество западных стран. Великобритания, США, Турция и множество других государств поставляют в Украину самое современное вооружение — противотанковые комплексы "Джавелин", ударные дроны "Байрактар" и прочее подобное. Этому факту, кстати, недавно очень возмущался Путин, заявив нечто вроде того, что на такую сильную Украину напасть будет очень сложно — не то что раньше, куда это годится!

Ну а в сегодняшнем посте мы посмотрим, чем Украина будет отбиваться от захватчиков.

1. Ударные дроны "Байрактар".

Думаю все, кто интересуется новостями на тему военного дела, уже слышали про ударные дроны "Байрактар" турецкого производства, которые за последние 5 лет буквально изменили ход современной войны. Такой дрон может находится в полёте около суток, летать на высоте около 11 километров и поражать цели с поразительно точностью. Одним из примеров успешного применения "Байрактаров" стала очередная горячая фаза конфликта в Карабахе — когда вооружённы силы Азербайджана просто уничтожили все армянские позиции при помощи "Байрактаров".

Представители "Байрактар Макина" (производителя дронов) отказались назвать точное число дронов, проданных Украине, но сказали, что их намного больше, чем планировалось ранее. На начало февраля 2021 года Украина имеет как минимум несколько десятков "Байрактаров" — что станет серьёзным препятствием на пути любых захватчиков.

2. Джавелины.

Даже те, кто далёк от военного дела, слышали про современные противотанковые гранатомёты "Джавелин", против которых фактически нет защиты — ракета "Джавелина" уничтожает любой танк вместе с любыми средствами защиты. В управлении комплекс "Давелин" очень простой — оператору достаточно просто нажать на кнопку, после чего ракета всё сделает сама.

Сколько "Джавелинов" уже есть у Украины? Точного числа в открытых источниках найти не удаётся, но совершенно точно их не менее тысячи — только 25 января из США в Украину пришла новая партия из 300 "Джавелинов" новейшей модификации. Если учесть, что к каждому комплексу поставляется в среднем 10 снарядов — то мы получаем смертоносную силу в 10.000 выстрелов, каждый из которых может фатально поразить танк, бункер и прочее подобное.

3. Гранотомёты М141 Bunker.

M141 Bunker — штурмовые гранатомёты американского производства, которые совсем недавно в большом количестве были переданы США для Вооружённых Сил Украины. Это очень мощное оружие, предназначенное для уничтожения защищённых целей на небольших расстояниях. M141 Bunker — однозарядная пусковая установка с 83-миллиметровым реактивным снарядом, который может уничтожать фортификационные сооружения и бронетехнику.

M141Bunker может использоваться в городских боях а также против колонн бронированной техники на дорогах, в засадах и прочем подобном. Точное количество гранатомётов, поставленных США в Украину, не называется — но их как минимум несколько сотен.

4. Гранатомёты NLAW.

Новейшие и мощнейшие гранатомёты, переданные Украине от Великобритании. Как пишут украинские источники — это самые современные противотанковые гранатомёты, одни из лучших в мире. Гранатомёты NLAW были совместно разработаны Великобританией и Швецией и являются лучшим противотанковым оружием. Внутри 13-килограммового гранатомёта находится ракета с кумулятивным зарядом, которого хватит для того, чтобы уничтожить любой танк, вместе с наваренными сверху "защитными решётками" — которые в интернете уже остроумно обозвали "кроватями" и "мангалами".

Гранатомёт полностью компьютеризирован и поражает цель по принципу "выстрелил и забыл". Оператор гранатомёта просто обозначает цель, дожидается захвата и нажимает на спуск — после чего всё остальное, включая траекторию полёта, поправки на ветер и т.д., гранатомёт программирует сам.

5. Гранатомёты Piorun.

Совсем недавно, 2 февраля Польша приняла постановление, согласно которому собирается поставить для Украины зенитно-ракетные комплексы Piorun, которые являются новейшей разработкой Польши. Максимальная дальность действия такого комплекса не разглашается — то точно известно, что Piorun может поражать цели на расстоянии более 6,4 километров. Сколько именно комплексов Польша собирается поставить для Украины — тоже держится в секрете.

6. Секретное оружие.

Кроме всего перечисленного, США поставила в Украину и некое секретное вооружение, о котором ничего не известно. Скорее всего, это какая-то новейшая разработка, превышающая по возможностям и Джавелины, и всё остальное — этот груз, в отличие от Джавелинов, был замотан в чёрную непрозрачную плёнку, а с контейнеров были сняты все маркировки.

Такие дела.

Ну а в комментариях, как водится, напишите — что вы обо всём этом думаете? Устоит ли Украина в случае полномасштабной войны? И будет ли она при таких исходных данных?

Расскажите, интересно).