Сейчас стал привычным: какой 'деликатес' в СССР был на столе только на Новый год

В Советском Союзе Новый год был особым праздником, к которому каждая семья готовилась с большой ответственностью. Продукты для новогоднего застолья не покупали, а буквально "доставали", заранее сохраняя деликатесы до праздничной ночи.

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Несмотря на дефицит, столы советских семей украшали любимые блюда, до сих пор вызывающие ностальгию у старшего поколения. Эта ночь была временем, когда обычный быт превращался в настоящий праздник.

Главный деликатес – крабовый салат

В 80-е годы крабовый салат стал символом новогоднего стола. Консервированное мясо крабов, которое было редким продуктом, хозяйки берегли к празднику. Каждая семья имела свой особый рецепт, что делало блюдо уникальным. Благодаря своей изысканности этот салат стал "короной" новогоднего застолья.

Шампанское – обязательный атрибут

Неотделимой частью праздничного настроения была бутылка шампанского. Его "доставали" через знакомых или выстаивали длинные очереди. Напиток торжественно открывали перед боем курантов, что символизировало начало нового года.

Традиционные закуски

На новогоднем столе часто появлялась вырезка из сыров и колбас. Продукты распределяли тонкими ломтиками, чтобы придать закуску элегантный вид. Шпроты на ржаном хлебе, бутерброды с красной икрой и заливная рыба дополняли картину праздничного стола.

Легендарные салаты

Классические салаты "Оливье" и "Мимоза" стали настоящей визитной карточкой Нового года. Советский "Оливье" отличался от оригинального: дорогие ингредиенты, как красная икра или язык, заменили доступными вареной колбасой и морковью.

Сельдь под шубой также была неотделимой частью меню.

Горячие блюда на столе

Главное блюдо – это всегда горячее. Курица, запеченная целиком или фаршированная птица, были самыми популярными вариантами. В некоторых семьях готовили телятину, свинину или даже гуся. В некоторых регионах страны традиционно лепили пельмени, которые варили в крупных кастрюлях прямо перед подачей.

Домашние десерты

Сладостей в магазинах было мало, потому хозяйки самостоятельно готовили десерты. Самыми популярными были торты "Наполеон" и "Медовик", а также желе и пирожные "Картофель". Настоящим деликатесом стали консервированные ананасы, которые можно было позволить себе только по праздникам.

Символ Нового года.

Мандарины стали постоянным атрибутом новогоднего застолья. Их аромат создавал атмосферу праздника, а яркий цвет придавал настроению.

Напитки для всех

Кроме шампанского, на столе часто находились домашние компоты из ягод и фруктов, заготовленные с лета. Дети больше всего радовались лимонаду "Буратино".

Традиции советского новогоднего стола сохранились по сей день. Многие семьи до сих пор готовят оливье, селедку под шубой или домашние десерты, вспоминая прошлые времена и создавая новые семейные воспоминания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, с какими трудностями советские люди готовились к празднованию Нового года.

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