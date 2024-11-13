Километровые очереди и стол 'по стандарту': каким был Новый год во времена СССР

В СССР празднование Нового года заменило собой любимое в народе и гораздо более распространенное Рождество. Однако праздник прижился далеко не сразу.

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Как объяснил историк Сергей Васильев, пишет издание "НСН Украина", настоящая популярность к новогодним празднованиям начала приходить, когда удалось преодолеть послевоенную разруху. То есть где-то в середине 1950-х гг. Тогда праздник приобрел черты самого важного в году, а о новогодней ночи начали говорить, что это время, когда может произойти любое чудо. "Ключевую роль в утверждении этого мнения сыграл культовый фильм 1956 года "Карнавальная ночь", который на долгие годы оставался примером идеального новогоднего празднования", – говорит историк.

Преодоление дефицита

Одним из таких "чудес", которые граждане Союза испытывали на себе, было появление в магазинах продуктов, которые в оставшийся год считались огромным дефицитом. Так, наконец, можно было приобрести свежие мандарины, шпроты, зеленый горошек, колбасу или конфеты. Конечно, за ними сразу выстраивались огромные очереди.

При этом закупались советские люди не только в официальных торговых точках. Кое-что "доставали" на черном рынке. Новый год был единственным праздником в году, когда граждане СССР были готовы побаловать себя. Причем баловали щедро, заставляя праздничными блюдами весь стол.

Бум елочных украшений

Немного оправившись от войны, люди начали самовыражаться через декорирование новогодней елки. Украшения искали красочные и яркие. Но с красивыми елками в то время все было не так просто. Доставать их приходилось через "своих людей", доплачивая за дерево лишние деньги. Некоторые, не боясь штрафов и других наказаний, рубили елки сами.

Для украшения использовали вату, сверкающий дождик, разнообразные гирлянды, в том числе самодельные, покупали готовые стеклянные игрушки разнообразных цветов. На верхушку дерева обязательно надевали красную пятиконечную звезду – не рождественскую, а советскую.

Новогодний стол

Когда предпраздничная уборка была завершена, вся семья принималась за приготовление праздничных блюд. Выбор рецептов, как и выбор продуктов, был весьма ограничен, поэтому застолье у всех было более или менее стандартным – заливная рыба, салат оливье, сельдь под шубой, студень, картофельное пюре, запеченная курица или домашняя буженина. Обязательно ставили на стол бутерброды с копчеными шпротами и красной икрой, которые считались большим деликатесом. А вот свежих овощей на столе почти никогда не было. Их заменяли соленьями и маринованными помидорами, огурцами и грибами.

Из сладкого на новогоднем столе были мандарины, конфеты и домашние торты. Чтобы испечь праздничный торт требовалось много времени, потому этим десертом занимались раньше остальных блюд. Дальше он ждал в своего часа в холодильнике. Выбор алкогольных напитков тоже был ограничен – советское шампанское, водка или армянский коньяк, который тоже приходилось "доставать".

Именно в советское время появилась традиция встречать Новый год под бой курантов с бокалом шампанского в руке. А еще праздновать с включенным телевизором. С 1962 года в эфир начал выходить "Голубой огонек" – новогоднее развлекательное шоу, собиравшее всех звезд советской эстрады вместе. В 1976 году к нему добавилась комедия "Ирония судьбы", тоже ставшая обязательным атрибутом праздника.

Но уже в 1980-е атмосфера праздника начала меняться. Через "железный занавес" начали проникать западные фильмы, мода и музыка, и люди стали придумывать новые развлечения и способы встретить праздник. В частности, стали отмечать наступление года по китайскому календарю с его животным-покровителем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топ праздничных блюд, которые были на каждом советском столе.

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