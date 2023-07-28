'Сейчас скажут, что это фейк': в сети обсуждают видео, как Буданов взрывает Кремль

В социальных сетях обсуждают насмешливое видео с "подрывом" Кремля. На нем изобразили руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

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На видео Буданов якобы находится около Кремля, в то время, как здание подрывается. Кадры опубликовали в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На самом деле лицо Буданова профотошопили к кадрам из американского экшена "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" 2011 года с голливудским актером Томом Крузом. Согласно сюжету фильма, агент Итан Хант сбегает из российской тюрьмы, где содержался под именем Сергей Иванов. В Москве он получает задание и собирается проникнуть в Кремль, чтобы забрать свое досье из секретного архива.

Ханта вместе с командой обвиняют в причастности к взрыву Кремля и воровстве ядерного чемонадчика.

В комментариях к видео, на котором Буданова изобразили Итаном Хантом, пользователи сети оставляли ироничные комментарии. Они писали, что на видео забыли добавить главу СБУ Василия Малюка, и что кадры "несправедливо" начнут называть фейковыми.

"Малюка забыли – у него всегда партнер был", "Малюк в этот раз оператор сего действия", "Сейчас начнут пи*деть что это все фейк", "Войны еще не было, но мне уже нравился этот момент", "Это же шедевр", "Это сделал гений!", "Огонь", "Буданов – маг перевоплощения", "Скорее всего это Буданов и сделал", – писали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, до недавних пор Украина не признавала причастность к атаке дронов на Кремль накануне 9 мая 2023 года. Однако начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов намекнул, что без украинских спецслужб здесь могло и не обойтись.

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