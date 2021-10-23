В Украине с гастролями едет российская певица Елка. Она родилась в Ужгороде, но когда-то уехала в Россию строить карьеру.

"Мне здесь очень хорошо. Меня так пугали 15 лет назад тем, что Москва меня не примет. Но за 15 лет я обросла настоящей семьей. Как мне может быть здесь плохо? Это же город моей реализации. Здесь меня назвали певицей, и здесь я все еще в процессе воплощения своей главной мечты в жизни "

В Россию ехали много творческих людей бывшего союза, потому что политика империи была направлена на то, чтобы вытащить в Москву из республик культуру и науку, укрепить интеллектуально мокшанскую землю, параллельно "обескровить" порабощенные народы и воспитать в них чувство неполноценности.

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Але коли почалась війна, чимало українських митців повернулись в Україну. Вони відмовились від своїх квартир, російського громадянства, високих гонорарів, бо не підтримали Путіна і окупацію України . Багато українських акторів відмовилось там зніматись і виступати (Олеся Жураковська, Рімма Зюбіна тощо). Вони обрали совість і Батьківщину. Бо мовчки працювати в Росії не можна. Повірте моєму досвіду, бо я майже 10 років жила в Росії та працювала в кіно. Не вірте, що ті, хто преться туди заробити грошенят, захищає вербально Україну або мовчить. Якщо воно не буде казати, що "виноваты политики", "не все так однозначно" в кращому випаду, а в гіршому – "мыодиннарод", "руссикийязыквперед", "путинцаца", йому там буде некомфортно, м’яко кажучи. Щоб там працювати за фахом, треба чимало попрацювати язиком на користь російської пропаганди.

Та от, з 2014 року в росії терлося чимало українських "митців", яким шмат ковбаси затуляв труни українських солдатів. І раптом вони поперлися в Україну. Чого? Прозріли, совість прокинулась? Ні. Спрацьовує інстинкт самозбереження. Бо він є навіть у глистів і мух, а що вже казати про наших "йолок" та інші дерева, які вештаються з концертами по російським птахофабрикам!

В Росії конкретно запахало ГУЛАГом, виключенням інету, "залізним занавісом" тощо… Тільки алконавти не розуміють, що чекає найближчим часом росію - повертається 37-й рік. Тобто – сьогодні аншлаг, а завтра ГУЛАГ. От і згадали про Україну. Тому пропоную кожній йолці, яка хоче виступити у Львові чи Києві, спочатку виступити на Сході в окопах. І дуже підтримую ініціативи Ігоря Кондратюка, який виступає проти гастролей російських митців в Україні і зросійщення України.

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