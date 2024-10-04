Сделали почти невозможное: истории украинских учителей о войне в музее 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Украинские учителя с первых дней великой войны возобновляли дистанционные занятия по укрытиям и даже улицам, объединяли учеников, оказавшихся в разных городах и странах. В канун Дня Учителя, который в этом году отмечается 6 октября, Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова делится историями учителей. Они сделали почти невозможное: не позволили врагу прекратить образовательный процесс украинских детей и молодежи, несмотря на войну.

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В Музее "Голоса Мирных" есть специальная коллекция историй учителей по ссылке.

Это разный опыт – от старта с нового листа до возрождения школы, где работали всю жизнь.

Вита Полуцкая – директор Волошиновской школы Киевской области. С первых дней войны заведение стало пунктом гуманитарной помощи, но возобновить обучение было непросто: "Не все учителя были в силах выходить онлайн. Не все чувствовали, что говорить детям и родителям", – вспоминает Вита. Ее история по ссылке.

Елена возглавляла школу в пригороде Бахмута – Опросном. Сейчас от заведения остались развалины. "Мы уже после выезда видели видео с дронов. Рассмотрели, что там нет не только крыши, но и перекрытий", – говорит она. История Елены по ссылке.

В марте 2022 года в школе села Ясногородка лечили раненых и оказывали помощь людям. Сейчас здесь снова раздается детский гул.

"Жестокая правда, что раньше мы уважали детей Второй мировой войны, а сейчас – учим детей этой войне", – говорит директор заведения Любовь Шамота. Ее история за ссылку.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй. Часть из них заключена в более чем 25 тематических коллекций в специальном разделе.

Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.