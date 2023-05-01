Сдавал врагу позиции ПВО: 5 лет тюрьмы получил харьковчанин за сотрудничество с оккупантами. Фото

Суд вынес приговор харьковчанину, который сотрудничал с российскими оккупантами и сдавал врагу позиции противовоздушной обороны Украины. Злоумышленник получил 5 лет тюрьмы.

Видео дня

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Прокуроры доказали, что житель Салтовского района, значительно пострадавший от российских обстрелов, корректировал вражеский огонь.

Он, в частности, указывал на точные позиции сил ПВО ВСУ на территории Харькова. Эти подразделения украинских защитников выполняли боевое задание по отражению вооруженной агрессии России, прикрывая город от вражеских ракет, которыми ежедневно обстреливали Харьков.

Благодаря переданным злоумышленником данным российские оккупанты подвергали эти локации обстрелам пять раз.

В ходе суда харьковчанин объяснил, что действительно писал комментарии в соцсети, но вину в совершении преступления не признал. По его словам, таким способом он якобы пытался предупредить о прилетах.

Злоумышленника признали виновным по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала предателя, который "сливал" врагу данные о позициях ВСУ в освобожденном Лимане. Безработный местный житель также передавал врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры.

Он находился "на связи" с боевиком одной из оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL: СБУ задержала корректировщика вражеского огня, наводившего удары по позициям украинских войск на Бахмутском направлении. Предатель сам вышел на оккупантов и предложил помощь. Им оказался житель Белозерского района Донбасса.