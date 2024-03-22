Що варто подивитися на канікулах: топ-10 від Vodafone TV

Наближаються весняні канікули і якщо ви шукаєте чудовий спосіб провести час з родиною або розважити дитину, Vodafone TV запрошує вас у захоплюючий світ кіно та мультфільмів. Всі стрічки можна дивитися у високій якості та з українською озвучкою. До речі, на Vodafone TV доступна функція батьківського контролю, що дозволяє давати доступ вашій дитині лише до безпечного контенту.

Отже, пропонуємо вам, десять стрічок, серед яких є справжні кінематографічні шедеври.

Приготуйтеся до моря сміху, пригод та незабутніх моментів!

1. Дора і загублене місто 2019

Ця пригодницька комедія розповідає про веселі пригоди Дори, її вірного друга-мавпенятка та їхніх друзів у пошуках загубленого міста. На вас чекають таємниці, скарби та неймовірні відкриття.

2. Людина-павук: Навколо всесвіту 2018

Приєднайтеся до Пітера Паркера, який вирушає в епічну подорож через різні всесвіти, де він зустріне інших Людей-павуків та відкриє нові горизонти.

3. Крістофен Робін 2018

Це пригодницька історія про дорослого Крістофера Робіна, який повертається до Зачарованого лісу, щоб знову зустрітися зі своїми дитячими друзями, включаючи Вінні-Пуха та Тигрулю.

4. Качині Історії 2017

Цей анімаційний фільм розповідає про пригоди Дональда Дака, Біллі, Віллі і Діллі, які вирушають у пошуках пригод та скарбів.

5. Книга Джунглів 2016

Відправляйтеся в індійські джунглі разом з Мауглі та його друзями. Ця пригодницька історія про дружбу, виживання та пригоди не залишить вас байдужими.

6. Кіт у чоботях 2011

Веселий та винахідливий Кіт у чоботях вирушає на пошуки скарбів та пригод, де на нього чекають небезпека та неймовірні відкриття.

7. Ранго 2011

Ця пригодницька комедія розповідає про веселі пригоди милої ящірки, яка застрягла у невідомому місті і намагається не просто вибратися з нього, а й вижити.

8. Мегамозок 2010

Цей анімаційний фільм розповідає про пригоди групи дітей, які мають надздібності та вирушають на боротьбу зі злом. Вони об'єднують свої сили, щоб захистити світ від злочинців.

9. Хроніки Нарнії: Лев, чаклун та шафа 2005

Ця фантастична пригода розповідає про дітей, які випадково потрапляють у магічний світ Нарнії, де вони зіштовхуються з магією, легендарними істотами та великими випробуваннями.

10. Хранитель часу 2011

У цьому фантастичному фільмі головний герой відправляється у подорож у часі, щоб врятувати свою родину та зупинити зло, де на нього чекають захоплюючі пригоди та загадкові події.

Де можна подивитися ці фільми і не тільки їх?

Усі ці стрічки можна переглянути у високій якості на Vodafone TV. Оскільки при користуванні сервісом зі смартфонів та планшетів для абонентів тарифні гігабайти списуватись не будуть, дивитися можна досхочу.

Улюблений контент можна переглядати на багатьох пристроях: смартфоні, планшеті, комп’ютері, а також на телевізорах зі Smart TV. І все це з одного акаунту, який можна активувати одразу на п’яти гаджетах.

Підключити Vodafone TV дуже просто: завантажте застосунок або перейдіть на сайт, авторизуйтесь за допомогою номера телефону й підключіть один із трьох тарифів – Start, Pro чи Max. Ціни на тарифи доступні за посиланням. Спробувати сервіс можна безкоштовно, адже упродовж перших семи днів плата за користування не стягується!

Запрошуємо вас відчути магію пригод та насолодитися чудовими фільмами під час березневих канікул разом з Vodafone TV!