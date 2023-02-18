СБУ задержала вражескую информаторку, которая приводила ракеты на школы и электроподстанции Донбасса. Фото

Силовики Службы государственной безопасности провели задержание женщины, которая могла принимать участие в информационной сети для российских оккупантов, сообщая им координаты важных объектов и размещение войск Украины на прифронтовых территориях. В последние месяцы были задержаны четыре ее подельника на попытках передачи врагу разведданных о базировании Сил обороны на Бахмутском и Краматорском направлениях.

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Сама же женщина не только сумела избежать задержания и скрываться от следствия, но и продолжать снабжать штаб захватчиков тактической информацией. Впрочем, как сообщает пресс-служба СБУ, ее мытарства продолжались недолго.

"Злоумышленница скрыто собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ в районе Доброполья Донецкой области. Кроме того, она передавала российской армии координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий", – указали правоохранители.

По предварительным данным следствия, злоумышленница передавала закрытые сведения своей знакомой через анонимные мессенджеры. Затем разведданные поступали в штаб 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС РФ.

Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований). Подозреваемая отправится в СИЗО, чтобы оттуда ожидать суда

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители ликвидировали канал нелегальных перевозок во временно оккупированные Крым и Донецк. Стоимость "билета" составляла 250 евро в одну сторону.

Также в столице был задержан мужчина, заподозренный в злостном коллаборационизме. Злоумышленник сотрудничал с врагом на временно оккупированной Луганщине, а затем пытался скрыться от правосудия в рядах представительства Красного Креста.

А в Славянске под Донецком СБУ задержали российского агента, который собирал разведданные. Предатель также хотел вступить в ряды оккупационных войск, чтобы воевать против Украины.