СБУ задержала в Славянске агента РФ, собиравшего разведданные для врага: собирался воевать против Украины. Фото

Служба безопасности Украины задержала в Славянске Донецкой области российского агента, который собирал разведданные. Предатель также хотел вступить в ряды оккупационных войск, чтобы воевать против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Злоумышленником оказался местный житель.

Еще осенью прошлого года он добровольно и по собственному убеждению начал работать на спецслужбу страны-агрессора.

Человек активно помогал российским оккупантам разведывать местоположения и маршруты перемещения Вооруженных сил Украины.

Кроме того, он передавал захватчикам локации гражданской и критической инфраструктуры вблизи боевых действий.

В дальнейшем путинские военные использовали эти данные для нанесения массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий.

Во время обыска в доме злоумышленника правоохранители обнаружили мобильный телефон, содержащий доказательства переписки с россиянами, а также черновик заявления, в котором фигурант просил принять его в ряды российских оккупантов.

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении. В настоящее время ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, Служба безопасности Украины продолжает выявлять и задерживать коллаборантов на освобожденных от российской оккупации территориях Украины. Очередной изменник, местный житель, который поддержал оккупацию и добровольно пошел на сотрудничество с захватчиками, задержан в Луганской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ сообщила о подозрении в государственной измене сотруднику "Укрзализныци". Злоумышленник работал на ФСБ РФ и корректировал ракетные удары по Киеву. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное с конфискацией имущества.

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