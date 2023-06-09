СБУ задержала информатора оккупантов, который разбрасывал саморезы для замедления колонн ВСУ в Лимане. Фото

Служба безопасности Украины задержала информатора российских оккупантов, который разбрасывал саморезы для замедления колонн ВСУ в Лимане. Им оказался 26-летний местный житель.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Установлено, что в течение мая этого года приспешник врагов собирал для них информацию о местах базирования и перемещения украинских защитников.

Больше всего его интересовали точные координаты блокпостов и объектов Укрзализныци на территории региона. Собранные данные он посылал наводчику танковой роты российской тактической группы "Купол", с которым раньше учился в школе.

Кроме того, во время боев за Лиман злоумышленник намеренно усложнял передвижение подразделений ВСУ. Для этого он тайком разбрасывал саморезы на дорогах города, по которым двигались колонны автомобилей украинских защитников.

Следователи Службы безопасности сообщили вражескому информатору о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 15 лет тюремного заключения. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, действующий чиновник Херсонской областной военной администрации оказался предателем, добровольно сотрудничавшим с врагом, когда Херсон был оккупирован. Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции задержали его, а суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, к 15 годам лишения свободы приговорен российский агент, шпионивший по позициям ПВО и блокпостам в Черкасской области. Предателем-наводчиком оказался сотрудник одной из местных больниц, работавший на врага с ноября 2022 года и собиравший информацию для последующих ракетных ударов РФ по региону.