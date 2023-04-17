СБУ задержала 'экс-начальника' вокзала в Херсоне, который помогал оккупантам опрокидывать военные эшелоны в Украину. Фото

Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника вокзала Херсон, который был пособником захватчиков. Злоумышленник помогал российским оккупантам опрокидывать военные эшелоны в Украину.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Злоумышленником оказался местный житель, который в начале широкомасштабного вторжения поддержал оккупантов.

После захвата Херсона он добровольно пошел на сотрудничество с врагом. Кроме того, злоумышленник вступил в ряды местной оккупационной администрации РФ, где его назначили главой вокзала городской станции.

По данным СБУ, на этой "должности" он помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.

Предатель также принимал участие в организации транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ до захваченного в то время Херсона. С этой целью он отдавал преступные распоряжение своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний приспешник оккупантов угрожал "сдать" людей карательным органам оккупантов.

После увольнения Вооруженными силами Украины Херсона фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако ему это не удалось.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, Служба безопасности Украины провела задержание херсонского коллаборанта, работавшего в "МВД России". После освобождения Херсона он пытался скрыться на левобережной части региона, временно оккупированной российскими захватчиками.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "министру транспорта" оккупированной части Херсонской области. Он помогал захватчикам среди прочего похищать украинских детей.

Также СБУ разоблачила украинца, который был охранником русской застенки, действовавшей в Херсоне во время оккупации. Приспешником врага оказался бывший работник местного исправительного заведения, после захвата города ушедший на сотрудничество с РФ.

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