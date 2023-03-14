Помогал похищать украинских детей: СБУ сообщила о подозрении ''министру транспорта'' оккупированной части Херсонщины

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении "министру транспорта" оккупированной части Херсонской области. Он помогал захватчикам среди прочего похищать украинских детей.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Злоумышленником является гражданин России, который в мае прошлого года получил "назначение" в оккупационный орган в захваченной части региона.

Находясь "должности", он выполнял задачи Кремля по переустройству местной транспортной системы под обеспечение нужд российских оккупантов на южном фронте.

Кроме того, он является одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части Херсона в Россию под видом поездок в детские лагеря.

Также под его руководством захватчики тоннами вывозили украинское зерно в страну-агрессор.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас фигурант находится во временно оккупированном Скадовске. Однако СБУ знает о местах его перемещения и проводит мероприятия по привлечению приспешника оккупантов к ответственности.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 10 руководителям так называемого "правительства ЛДНР", передавшим врагу агропредприятия и больницы Донбасса. В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия на временно оккупированной территории Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший глава Львовской областной организации запрещенной в Украине политической партии ОПЗЖ будут судить по факту государственной измены. Соответствующий обвинительный акт направили в суд прокуроры Львовской областной прокуратуры.

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