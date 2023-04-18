СБУ задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки: она одним из первых поддержала российских захватчиков. Фото

Служба безопасности Украины задержала дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева. Она одним из первых поддержала русских захватчиков и пошла с ними на сотрудничество.

Видео дня

Поймать злоумышленницу удалось в Винницкой области, где она выдавала себя за переселенку. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

После оккупации поселка Россией фигурантка добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации. Ее назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" РФ на территории захваченной общины.

Злоумышленница, среди прочего, заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях.

Кроме того, она организовывала и лично участвовала в российских пропагандистских акциях на оккупированной части области.

СБУ собрала доказательства, что в конце июля 2022 года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией", на котором была одобрена так называемая "декларация развития региона". В действительности тогда был фактически принят план интегрирования юга Украины в экономику РФ.

После освобождения ВСУ правобережной части Херсонщины приспешница оккупантов переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

СБУ сообщила фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество оккупационной администрации государства-агрессора), а суд отправил его под стражу. В общей сложности 30-летней злоумышленнице грозит до 12 лет заключения.

Напомним, на освобожденной территории Херсонской области был задержан очередной пособник оккупантов, добровольно пошедшее на соглашение с российскими войсками после того, как они вошли в Чернобыевку. Зато одиозный Юрий Турулев, гауляйтер захваченного региона, присвоил ему "звание" руководителя так называемого коммунального предприятия сельского территориального общества.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины задержала бывшего начальника вокзала Херсон, который был пособником захватчиков. Злоумышленник помогал российским оккупантам опрокидывать военные эшелоны в Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!