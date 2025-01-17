СБУ задержала чиновницу 'Укрзализниці', которая сливала ФСБ информацию об эшелонах ВСУ. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали чиновницу "Укрзалізниці", которая с помощью своего мужа предоставляла информацию российскому ФСБ об эшелонах ВСУ. Женщина занимала должность главного бухгалтера одного из филиалов в Полтавской области.

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Об этом сообщает СБУ в своем Telegram-канале, 17 января. Известно, что муж агентши участвует в боевых действиях против Украины на восточном фронте на стороне оккупационной армии.

По материалам следствия, чиновница передавала россиянам информацию о времени, маршрутах и специфике грузов военных эшелонов, курсировавших железнодорожными путями в регионе. Больше всего врага интересовали поезда, перевозившиеся на передовую тяжелую бронетехнику, артиллерию и боеприпасы.

Для сбора разведывательных данных чиновница использовало служебную документацию, к которой имела доступ как главный бухгалтер государственного учреждения. Она также расспрашивала дополнительную информацию у своих коллег. Собранную информацию агентша сначала передавала через своего мужа, который воюет за российских оккупантов в Донецкой и Запорожской областях. Позже она установила прямую связь с куратором из ФСБ.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления подозреваемой и задержала ее по месту жительства. Одновременно проведены комплексные мероприятия по обеспечению безопасности маршрутов движения эшелонов Сил обороны.

По информации следствия, женщина до 2014 года проживала в Горловке Донецкой области, но после оккупации города переехала в Полтаву. Вниманию ФСБ она попала весной 2024 года из-за своего мужа, который остался на временно оккупированной территории Донецкой области и присоединился к военным формированиям российских оккупантов.

Следователи СБУ сообщили задержанную о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Подозреваемая находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Также планируется заочно объявить подозрение ее мужу.

Напомним, в Винницкой области правоохранители предотвратили серию диверсий на объектах "Укрзалізниці" и задержали поджигателя авто волонтера. Им оказался 18-летний житель Хмельницкого района, которого завербовали российские спецслужбы. Через мессенджер они предложили за денежное вознаграждение поджигать военные и волонтерские автомобили.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области была задержана вражеская диверсионная группа. Российские диверсанты планировали пустить под откос грузовой поезд и взорвали железнодорожные пути. К счастью, машинист успел вовремя отреагировать и остановить эшелон, а подрывников, согласившихся на преступление в поисках заработка, задержали за считанные часы.

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