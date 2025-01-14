В Винницкой области предотвратили диверсии на железной дороге и задержали поджигателей волонтерских авто. Фото и видео

В Винницкой области правоохранители предотвратили серию диверсий на объектах Укрзализныци и задержали поджигателя авто волонтера. Им оказался 18-летний житель Хмильницкого района, завербованный российскими спецслужбами.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что задержанному сообщили о подозрении.

Завербованный злоумышленник поджег автомобиль волонтера в одном из микрорайонов Хмильника. Потерпевший ветеран российско-украинской войны занимается волонтерством.

Оперативники уголовного розыска и местной полиции вместе с УСБУ, применяя уголовный анализ, установили личность злоумышленника — жителя Ждановской общины. Известно, что его завербовали спецслужбы России через один из мессенджеров и предложили за денежное вознаграждение поджигать военные и волонтерские авто.

Следуя инструкциям врага, злоумышленник приобрел бензин, поехал в районный центр, где нашел камуфлированное авто, и поджег его.

Кроме того, задержанный признался, что готовился к совершению других преступлений – диверсий на объектах железной дороги.

Следователи УСБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Подозреваемый находится под стражей и может получить до 8 лет тюрьмы.

Процессуальное управление делом осуществляет Винницкая областная прокуратура. Следственные действия продолжаются, злоумышленника проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области задержали диверсантов, которые взорвали колею и пытались пустить под откос поезд. Машинист успел отреагировать вовремя и остановил эшелон, а подрывников задержали в считанные часы.

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