В Винницкой области предотвратили диверсии на железной дороге и задержали поджигателей волонтерских авто. Фото и видео
В Винницкой области правоохранители предотвратили серию диверсий на объектах Укрзализныци и задержали поджигателя авто волонтера. Им оказался 18-летний житель Хмильницкого района, завербованный российскими спецслужбами.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Отмечается, что задержанному сообщили о подозрении.
Завербованный злоумышленник поджег автомобиль волонтера в одном из микрорайонов Хмильника. Потерпевший ветеран российско-украинской войны занимается волонтерством.
Оперативники уголовного розыска и местной полиции вместе с УСБУ, применяя уголовный анализ, установили личность злоумышленника — жителя Ждановской общины. Известно, что его завербовали спецслужбы России через один из мессенджеров и предложили за денежное вознаграждение поджигать военные и волонтерские авто.
Следуя инструкциям врага, злоумышленник приобрел бензин, поехал в районный центр, где нашел камуфлированное авто, и поджег его.
Кроме того, задержанный признался, что готовился к совершению других преступлений – диверсий на объектах железной дороги.
Следователи УСБУ сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Подозреваемый находится под стражей и может получить до 8 лет тюрьмы.
Процессуальное управление делом осуществляет Винницкая областная прокуратура. Следственные действия продолжаются, злоумышленника проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.
Как сообщал OBOZ.UA, в Хмельницкой области задержали диверсантов, которые взорвали колею и пытались пустить под откос поезд. Машинист успел отреагировать вовремя и остановил эшелон, а подрывников задержали в считанные часы.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!