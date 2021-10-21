СБУ задержала агента ФСБ, который прошел спецподготовку на Донбассе. Фото

Служба безопасности Украины задержала агента Федеральной Службы безопасности РФ в Винницкой области. Он участвовал в вооруженном противостоянии ВСУ.

Установлено, что он присоединился к незаконным вооруженным формированиям "ЛНР" и прошел обучение у террористов, сообщила пресс-служба СБУ. Он также прошел боевую выучку в составе диверсионно-разведывательной группы под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По заданию российских кураторов злоумышленник перебрался на мирную территорию Украины для разведки. В рамках уголовного производства следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по ч.1 ст.111 (государственная измена) и ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Луганской области контрразведчики СБУ задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Мужчина с оккупированной территории пытался попасть на подконтрольную украинскому правительству, чтобы оформить пенсионное обеспечение.