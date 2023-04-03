СБУ сообщила о подозрении работающему на Россию блогеру-изменнику Подоляке

Служба безопасности собрала полную доказательную базу против Юрия Подоляки, известного прокремлевского блоггера с миллионной аудиторией, который публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины. Пропагандист находится на территории России и активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Злоумышленник, регулярно выступая на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу Соловьева, активно распространяет прокремлевскую пропаганду.

В ходе своих выступлений на телеканалах, пропагандист призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупационных группировок, которые осуществляют уничтожение гражданской инфраструктуры на территории нашего государства. В эфирах он активно распространяет прокремлевскую пропаганду и призывает к действиям, которые противоречат международным законам и нарушают права нашей страны.

Злоумышленник также активно распространяет недостоверную информацию о происходящих событиях на фронте через свой собственный сайт и каналы в социальных сетях, таких как Ютуб, Рутуб и Телеграмм, на которых числятся миллионы подписчиков.

Результаты экспертизы, проведенной Службой безопасности Украины, подтвердили факты подрывной деятельности Юрия Подоляка в интервью и выступлениях, нацеленных на нанесение вреда Украине.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ст. 436 (пропаганда войны);

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В данный момент Подоляка находится за пределами Украины, в России.

Примечательно, что пропагандист Подоляка родился в украинском городе Сумы. В 2004 году участвовал в Оранжевой революции, но уже в 2013 году начал озвучивать в своем блоге и статьях другие нарративы.

Блогера внесено в базу данных центра "Миротворец" как предателя, пособника российских военных преступников и антиукраинского пропагандиста.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении "министру связи "ДНР". Еще одним злоумышленником является "замдиректора" так называемого "унитарного предприятия "ДНР" оператора связи "Феникс".

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