СБУ разоблачила клирика УПЦ МП, прославлявшего захватчиков во время оккупации Изюма и писавшего письмо в Москву. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила на территории Изюмского района Харьковщины еще одного сторонника "русского мира", публично оправдывавшего развязанную Россией войну и военные преступления оккупантов. Им оказался священнослужитель одной из религиозных общин УПЦ (МП).

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. В ходе временной оккупации Изюмского района клирик добровольно поддержал врага и "на собственном примере" призвал сделать это других местных жителей.

Он публично заявил, что местное религиозное общество подчиняется исключительно РПЦ. Поэтому священник по собственной инициативе написал письмо помощнику московского патриарха Кирилла с просьбой прислать "гуманитарную помощь" оккупированному региону.

Кроме того, он неоднократно выступал для российских пропагандистов, приезжавших к захваченному в то время Изюму.

На камеру злоумышленник дискредитировал Силы обороны, отрицал факты российской агрессии и героизировал ликвидированных оккупантов.

Ему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной злости РФ против Украины с внедрением средств массовой информации). Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Стоит отметить, что Кропивницкий районный суд первым в Украине вынес приговор высокопоставленному представителю УПЦ МП, экс-руководителю Кировоградской епархии митрополиту Иоасафу. Его и секретаря епархии признали виновными в оправдывании агрессии РФ и разжигании межрелигиозной розни, оба полностью признали свою вину.

Как сообщал OBOZREVATEL, каждый день российской войны в Украине в нашей стране появляются новые предатели. Кровавые зверства Кремля, среди прочих, оправдывают священнослужители УПЦ МП. Служба безопасности Украины раскрыла очередного путиниста и сообщила о подозрении послушнику из Почаевской Успенской лавры.