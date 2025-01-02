Суд вынес приговор певцам Джанго и Василию Герелло за пропаганду войны: сколько светит предателям Украины

Винницкий городской суд вынес приговор музыканту Джанго (Алексей Поддубный) и оперному певцу Василию Герелло, которые родились в Украине, но всем существом показывали, что поддерживают пропаганду и политику диктатора Владимира Путина. Обоих признали виновными в поощрении к войне и заочно арестовали.

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Как сообщает Офис генерального прокурора, у артистов сейчас есть российское гражданство. За свою пропагандистскую деятельность Василий Герелло получил 10 лет заочного лишения свободы, а Джанго – 12. Более того, у последнего конфисковали часть квартиры в Киеве. Однако наказание они будут отбывать с момента задержания.

"Они признаны виновными в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и пропаганде войны (ч. 2 ст. 110, ст. 436 УК Украины). Кроме того, музыкант группы – в осуществлении информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины)", – сообщил Офис генерального прокурора.

Прокуратура доказала, что еще с 2014 года Герелло и Джанго, фигурирующий в базе "Миротворец", активно поддерживали оккупацию Крыма и Донбасса. После начала полномасштабной войны они начали использовать свои концерты и публичные заявления для пропаганды и отбеливания российской войны против Украины.

Джанго также ездил с концертами на оккупированные территории Донбасса и Луганщины, выступая перед российскими захватчиками. Их действия суд расценил как сотрудничество с государством-агрессором и пропаганду войны.

Ранее OBOZ.UA писал, что СБУ в апреле прошлого года сообщала о подозрении Джанго за призывы "искоренить саму идею украинства", при том, что он снискал славу и провел много лет в Киеве, откуда родом.

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