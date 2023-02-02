СБУ разоблачила дельца, поставлявшего в Россию комплектующие для военных субмарин в обход санкций СНБО. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила очередного российского агента. Злоумышленник поставлял в Россию комплектующие для военных субмарин в обход санкций Совета национальной безопасности и обороны.

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Отмечается, что эти запчасти использовались на подлодках флота РФ, которые наносят ракетные удары по украинской гражданской инфраструктуре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что злоумышленником оказался житель Харьковщины. Он создал компанию, которая у украинских предприятий закупала товары двойного назначения, а затем под видом "гражданских приборов" поставлял их в страну-агрессор.

На самом же деле комплектующими оснащали российский флот.

После широкомасштабного вторжения России злоумышленник пытался наладить новый канал доставки товаров через третьи страны. Однако сотрудники СБУ этому помешали.

Делку уже сообщили о подозрении по статье 333 Уголовного Кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали сотрудника госпредприятия "Укроборонпром", работавшего на военную разведку страны-агрессора РФ. Мужчина "сливал" врагу информацию о вооружении, получаемом Вооруженными силами Украины, и корректировал обстрелы украинской столицы.

Сотрудники Службы безопасности задержали двух коллаборантов, которые на оккупированной части Луганщины занимали должности в созданном оккупантами "пенсионном фонде". Предатели прибыли на подконтрольную Украину территорию и получили статусы переселенцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ разоблачила агента государства-террориста России, который "сливал" информацию о расположении Вооруженных Сил Украины в Харькове для корректировки ракетных ударов.

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