СБУ повязала 10 российских агитаторов: среди них 'политэксперт' канала Медведчука, который призывал сдаться России. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила 10 российских агитаторов сразу в четырех регионах Украины: в Киевской, Житомирской, Черниговской и Винницкой областях. Все они работали на срыв мобилизации и оправдывали вооруженную агрессию РФ. В частности, на Киевщине задержали "политэксперта", который был частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука.

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Там он регулярно продвигал нарративы Кремля. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. По данным СМИ, речь идет о Сергее Белашко.

Следователи установили, что он входил в агентурную сеть ФСБ РФ, которую координировал главный редактор сайта "ПолитНавигатор" Сергей Степанов. В начале полномасштабной войны СБУ разоблачила эту вражескую ячейку. Тогда задержали двух участников российской агентуры, а скрывающемуся в оккупированном Крыму Степанову заочно сообщили о подозрении.

После 24 февраля 2022 года их сообщник с Киевщины "залег на дно", отметили в СБУ. Так называемый политексперт пытался скрываться от правосудия, используя разные места жительства в Украине.

В Виннице сотрудники СБУ разоблачили 39-летнего администратора нескольких каналов в YouTube и Telegram, который проводил онлайн-консультации касательно сопротивления законным действиям ТЦК. Материалы производства также свидетельствуют о том, что фигурант присваивал средства, которые граждане Украины донатили на ВСУ.

В Житомирской области задержаны трое авторов местного Telegram-канала, где они призвали к физической расправе над представителями ТЦК. Эти люди "сливали" в чат геолокации патрулей и мобильных блокпостов украинских военных и правоохранителей.

В Черниговской области СБУ заблокировала подрывную деятельность 31-летнего администратора Telegram-канала и четырех его приспешников, которые распространяли данные о пунктах базирования и маршрутах движения украинских военных.

Всем фигурантам было сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам);

– ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

– ч. 1, 2 ст. 190 (мошенничество).

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области СБУ задержала агента ФСБ и его сообщника, которые шпионили за поездами с военной техникой ВСУ и пытались противодействовать мобилизации на западе Украины. Один из задержанных – бывший коммунист, ранее пытавшийся создать альтернативные "органы местного самоуправления".

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