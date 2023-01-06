СБУ обнаружила в епархиях УПЦ МП листовки объединения Медведчука, российские триколоры и бывшие склады оккупантов. Фото

Служба безопасности завершила контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ривненской областях. В епархиях Московского патриархата были найдены агитационные листовки движения предателя Украины Виктора Медведчука "Украинский выбор", брошюры ОПЗЖ, пророссийская литература и триколоры РФ.

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А в храме УПЦ МП на Херсонщине найдены бывшие склады российских оккупантов. Подробности рассказали в Службе безопасности Украины.

Там сообщили о завершении контрразведывательных мер на объектах УПЦ МП в Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской и Ривсненской областях. На территории церквей обнаружены библиотеки с прокремлевской литературой, агитационные листовки запрещенных в Украине политических партий и российская символика.

Так, в результате следственно-оперативных действий секретарю Кировоградской епархии объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений).

А в одной из церквей Херсонщины обнаружены бывшие склады российских оккупантов.

"На территории церкви Святого праведного Иоанна Кронштадского на Херсонщине обнаружены прежние склады с имуществом оккупационных группировок РФ. Установлено, что захватчики обустроили их при содействии настоятеля церкви протоиерея Анатолия Корнева. Он наладил контакт с руководством оккупационной администрации и был на прямой связи с представителями ФСБ. Во время освобождения Херсона клирик сбежал вместе со своими российскими "кураторами" на левый берег Днепра", – говорится в сообщении.

После оккупации Херсона российскими оккупантами Корнев добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками – предположительно еще с марта 2022 года. В частности, он принимал участие в форуме "Мы вместе с Россией". На мероприятии "священник" призвал к единению и примирению украинцев с российскими оккупантами. Уже в марте, писали местные СМИ, возглавляемый Корневым храм принимал пожертвования в рублях, а у одного из доверенных лиц был российский номер телефона.

Корнев внесен в базу "Миротворца".

В Ривненской области церковники распространяли пророссийскую пропаганду "Украинского выбора" Виктора Медведчука.

"В результате обысков в помещениях Свято-Троицкого Межиричского монастыря в Ривненской области обнаружены пропагандистские материалы общественного объединения, которое возглавляет подозреваемый в государственной измене Виктор Медведчук", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ также помешали попытке представителей УПЦ МП избавиться от доказательств пророссийской деятельности на Днепропетровщине.

"В Днепропетровской области сотрудники СБУ предотвратили попытку вывоза прокремлевской литературы из местной епархии. При выезде с территории церкви правоохранители остановили автомобиль, из которого изъяли тираж брошюр запрещенной партии "ОПЗЖ" и другие антиукраинские материалы", - говорится в сообщении.

Все обнаруженные доказательства направлены на экспертизу. После получения выводов экспертов в СБУ анонсировали дальнейшие процессуальные действия с целью привлечения виновных в ответственность.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", – в очередной раз подчеркнули в СБУ.

Напомним, накануне, 5 января, стало известно, что СБУ задержала заместителя главы Одесской ОВ Олега Муратова, который собирался "отмазать" подчиненного от тюрьмы за $35 тыс. Для этого мужчина якобы планировал использовать личные связи в правоохранительных органах. Контрразведчики задокументировали факт передачи должностному лицу "аванса" в размере $27 тысяч. Его взяли с поличным.

В тот же день суд избрал для взяточника меру пресечения: Муратова отправили в СИЗО на 2 месяца, однако он может выйти под залог в 3 млн 220 тыс. 800 грн, что составляет 1200 минимальных прожиточных минимумов.