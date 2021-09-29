СБУ обнародовала воспоминания очевидцев о расстрелах в Бабьем Яру: в овраг сбрасывали живых младенцев

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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СБУ опубликовала данные из архива

В день памяти жертв трагедии, которая произошла 80 лет назад в Бабьем Яру, Служба безопасности Украины обнародовала воспоминания очевидцев о массовых расстрелах. Они начались 29 сентября 1941 года.

За несколько людей там замучили и убили десятки тысяч женщин, мужчин и детей. СБУ опубликовала воспоминания Надежды Горбачевой из Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина жила близи Бабьего Яра, когда происходили расстрелы, и стала свидетелем страшных событий. Киевлянка рассказала, что видела, как в 15 метрах от Бабьего Яра немцы заставляли раздеваться евреев и бежать. В это время их расстреливали из автоматов и пулеметов.

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Расстрелы в Бабьем Яру.

"Я лично видела, как к оврагу сбрасывали младенцев. В овраге были не только расстреляны или ранены, но и живые дети. Затем немцы его закопали, но было заметно, как верхний слой почвы шевелился от движений еще живых людей", – рассказала Горбачева.

По ее словам в показаниях, расстрелы евреев длились еще несколько дней. Архив СБУ с другими воспоминаниями очевидцев расстрелов доступен на сайте.

Архивные документы.
Воспоминания очевидцев.
Допросы доступны на сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, архив Украинской повстанческой армии (УПА), который насчитывает более 320 документов, стал доступным для украинцев в онлайн-формате.

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