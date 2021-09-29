СБУ обнародовала воспоминания очевидцев о расстрелах в Бабьем Яру: в овраг сбрасывали живых младенцев

В день памяти жертв трагедии, которая произошла 80 лет назад в Бабьем Яру, Служба безопасности Украины обнародовала воспоминания очевидцев о массовых расстрелах. Они начались 29 сентября 1941 года.

За несколько людей там замучили и убили десятки тысяч женщин, мужчин и детей. СБУ опубликовала воспоминания Надежды Горбачевой из Киева (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Женщина жила близи Бабьего Яра, когда происходили расстрелы, и стала свидетелем страшных событий. Киевлянка рассказала, что видела, как в 15 метрах от Бабьего Яра немцы заставляли раздеваться евреев и бежать. В это время их расстреливали из автоматов и пулеметов.

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"Я лично видела, как к оврагу сбрасывали младенцев. В овраге были не только расстреляны или ранены, но и живые дети. Затем немцы его закопали, но было заметно, как верхний слой почвы шевелился от движений еще живых людей", – рассказала Горбачева.

По ее словам в показаниях, расстрелы евреев длились еще несколько дней. Архив СБУ с другими воспоминаниями очевидцев расстрелов доступен на сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, архив Украинской повстанческой армии (УПА), который насчитывает более 320 документов, стал доступным для украинцев в онлайн-формате.