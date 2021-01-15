Рассекречен большой архив УПА, выкопанный в лесу на Львовщине

Архив Украинской повстанческой армии (УПА), который насчитывает более 320 документов, стал доступным для украинцев в онлайн-формате.

Коллекция, которую нашли в 2009 году в лесу близ села Лапаевка Львовской области, подготовлена Центром исследований освободительного движения и опубликована на сайте Электронного архива Украинского освободительного движения.

Архив закопали осенью 1950 года в металлическом бидоне для молока. Так повстанцы надеялись спасти свидетельства их борьбы.

В онлайн-сборник вошли:

документы СБ ОУН: инструкции, протоколы допросов;

тексты подполковника УПА Степана Фрасуляка – "Хмеля", который руководил подготовкой повстанцев;

отчеты подполья с Волыни, Львовщины, Дрогобычского, Ривненщины, Станиславщины, Тернопольщины;

учебные материалы, инструкции, открытки;

приказы о присвоении званий воинам УПА;

списки погибших в борьбе с большевиками, некрологи.

Один из документов – отрывки из писем крестьян, которых депортировали в Сибирь. Люди голодают и просят родственников о помощи. Также архив содержит поименный список вывезенных в Сибирь детей, юношей и пожилых людей.

Кроме того, найденный массив включает советы для подпольной типографии, описания взрывчатки, инструкцию о ведении финансов, поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году в лесу на Ивано-Франковщине обнаружили неизвестные ранее архивы УПА.

Ранее Служба внешней разведки Украины рассекретила почти 350 архивных документов о деятельности Украинской Народной Республики в 1920-1930 годах, в частности об убийстве главы ее Директории Симона Петлюры.

Также в Украине открыли публичный доступ к онлайн-коллекции документов из архивов КГБ о командире УПА-Запад Василие Сидоре (псевдоним "Шелест"), который был "правой рукой" главнокомандующего Романа Шухевича.