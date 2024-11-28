СБУ изымает документы у производителя мясной продукции 'Глобино' – СМИ

Служба безопасности Украины в среду, 27 ноября, посетила офис ООО "Глобинский мясокомбинат" в городе Глобино Полтавской области. Сотрудники службы изымали документы, сообщает "Телеграф".

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По информации источников, все из-за уголовного производства по статье 111-2 УПК Украины, которая предусматривает наказание за пособничество государству-агрессору.

Следует отметить, что в 2022 году группа компаний "Глобино" оказывалась в эпицентре публичного скандала. Тогда под давлением общественности компания заявила, что вынуждена отказаться от собственных торговых марок Колбаса Московская и Сыр Российский.

"Сейчас мы остановили производство этой продукции, а в дальнейшем она будет переименована", - заявили тогда в компании.

Отметим, что "Глобинский мясокомбинат" входит в группу компаний "Глобино" и является одним из ведущих производителей мясопродуктов под торговой маркой "Глобино". Основным бенефициаром группы компаний является Александр Кузьминский, по состоянию на 2020 год занимавший 84 место в рейтинге самых богатых украинцев с состоянием в 66 млн долларов США.