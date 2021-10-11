СБУ блокировала деятельность "армии ботов" в Украине: распространяли вирусы и совершали DDoS-атаки. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала деятельность хакера, который создал и администрировал "армию ботов". Автоматизированная сеть состояла из более чем 100 тысяч фейковых учетных записей.

Через нее злоумышленник совершал DDoS и спам-атаки, находил уязвимости веб-сайтов и взламывал их, сообщает пресс-служба СБУ. Специалисты установили, что им оказался житель Ивано-Франковской области.

Кроме кибератак и взлома сайтов, мужчина подбирал пароли к ящикам электронной почты на удаленных платформах, так называемый "брутфорс". Злоумышленник находил заказчиков на закрытых форумах и в Telegram-чатах. Они рассчитывались с ним через запрещенные в Украине платежные системы.

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Следствие также установило, что житель Прикарпатья является представителем российской системы Webmoney, на которую распространяется действие санкций СНБО.

У злоумышленника провели обыски и изъяли компьютерное оборудование. Организатору "армии ботов" готовят сообщение о подозрении по части второй статьи 361-1 и статьи 363-1 Уголовного кодекса Украины.

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