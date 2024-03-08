Сборная Украины первой открыла Air Force Trials 2024 на базе Воздушных сил США

Сегодня, 8 марта, на военной базе Воздушных сил США Nellis Air Force Base в Лас-Вегасе, открыли United States Air Force Trials 2024 – соревнования для ветеранов и военнослужащих, получивших ранения и травмы.

На церемонии открытия первой на поле вышла сборная Украины. По спортивной традиции, наши атлеты двигались с национальным флагом и факелом. Колонну Украины возглавили капитан сборной 30-летний нацгвардеец из Ивано-Франковска Юрий Гапончук, 23-летний ветеран ГНСУ из Черновицкой области Вадим Гильчук, 29-летний военнослужащий ВСУ из Сумщины Вадим Кириченко и 30-летний военнослужащий ВСУ рассказывал Фонд "Вернись живым".

В общей сложности в сборную Украины входят 30 участников ветеранов и военнослужащих, которые будут соревноваться в 11 адаптивных видах спорта:

плавании;

велоспорт;

баскетбол на тележках;

волейбол сидя;

регби на колясках;

стрельбе из лука;

пауэрлифтинг;

бега;

толкании ядра/метании диска

гребле;

шаровой стрельбе.

Соревнования United States Air Force Trials 2024 в Украине организованы Министерством по делам ветеранов совместно с Украинским ветеранским фондом и общественными организациями - "Вернись живым", Stratcom Ukraine и Invictus Games: Team Ukraine.

United States Air Force Trials 2024 – это соревнование ветеранов и военных Воздушных сил и морской пехоты США, которые являются отборочным этапом для участия в Warrior Games, – крупнейшем американском турнире по адаптивным видам спорта для военных с ранениями и травмами. В этом году сборная Украины в United States Air Force Trials также принимает участие сборная Грузии.