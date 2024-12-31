Санта официально пересек границу: в ГПСУ креативно поздравили украинцев с наступающим новым годом. Видео

Государственная пограничная служба Украины поздравила граждан с наступающим 2025-м годом. Для украинцев пограничники сняли видео о том, как Санта Клаус пересекает границу нашего государства.

Видео дня

Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале ГПСУ. "Официально! Государственная пограничная служба Украины сообщает: Санта пересек границу!" – сказано в сообщении.

Видео начинается с того, как украинские пограничники наблюдают за движением Санты со смотровой вышки, из кабинета через камеры и прямо из леса.

"Сообщаю: Санта пересек границу" – "Плюс", – говорят друг другу работники ГПСУ.

Перейдя границу, обозначенную столбиком, Санта Клаус двигается к упряжке с оленями. Именно она в конце ролика видна на фоне луны в небе.

Как сообщал OBOZ.UA, в России тем временем сняли совсем другое видео о Санта Клаусе – в стране-агрессоре его "убили". Рождественского персонажа в российском ролике "сбивает" их ПВО. Все это происходит под наблюдением Деда Мороза – персонажа, которого в РФ считают единственно правильным.

Наиболее циничным в этой ситуации является то, что это видео российские пропагандисты начали распространять после сбивания российской ПВО самолета "Азербайджанских авиалиний".

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