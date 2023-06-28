"Санитары, на выезд!" Кива выдал невероятный фейк об "интервью мертвого Буданова" и получил "диагноз"

Сбежавший в Россию бывший народный депутат Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ" Илья Кива продолжает настаивать на том, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов якобы "умер". Более того, опальный политик утверждает, что в Украине "оцифровали мертвого Буданова", чтобы продолжать записывать показывать его на ТВ.

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Соответствующее заявление Кива обнародовал 28 июня в Telegram. В сети высмеяли этот откровенно больной бред, отметив, что в этот раз экс-регионал превзошел сам себя.

"Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью, на полном серьезе задавать вопросы, слушать прогнозы и все это на уровне эфиров государственных телеканалов! Что бы все верили: он жив, он здоров и серьезно воспринимали бред, который несет электронная версия", – "возмутился" экс-нардеп.

Настолько глупая попытка пропаганды поразила украинцев. Многие пользователи сети назвали Киву больным человеком.

"Когда выпал на пол, а сверху еще и наступили: Кива превзошел самого себя. Санитары, на выезд", "Придурок снова наелся мухоморов и несет бред", "Что он курит или нюхает?" "Кива, кто в дурдом провел интернет?" – пишут в социальных сетях.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские СМИ в последнее время стали очень активно постить фейки о "гибели" высокопоставленных украинских военных, в том числе и Кирилла Буданова.

– Руководитель ГУР МО ответил на "вброс" о своей смерти, потроллив оккупантов и Илью Киву. Последний ранее утверждал, что данные о "смерти" главы украинской разведки ему "подтвердили" какие-то "источники" якобы в Офисе президента.

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