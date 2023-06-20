'Привет Киве': Буданов потроллил оккупантов из-за басни о ранениях и смерти. Видео

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал "вбросы" российской пропаганды о якобы его тяжелом ранении и смерти. Он потроллил оккупантов, передав поздравление опальному экс-нардепу от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" сбежавшего в РФ Ильи Киви.

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Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Джокер". Так, Буданов рассказал детали "убийства", которое выглядит странным даже для кремлевских пропагандистов.

"Меня убили, потом я, согласно их логике, воскрес. После этого меня опять чем-то ранили, видимо ракетой… После этого меня тяжело ранили, без сознания, по их логике, отвезли почему-то американским летальным аппаратом в Германию, ну и судя по всему я где-то там сейчас нахожусь. Привет Киве", – сказал он.

Стоит отметить, что именно Кива заявлял о якобы смерти главы украинской разведки, ссылаясь на какие-то "источники" якобы в Офисе президента.

Сегодня Буданов провел встречу с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори. Главный украинский разведчик появился на публике после "вбросов" российской пропаганды о якобы его тяжелом ранении.

Это вызвало настоящую истерику у самих россиян, а вот украинцы еще раз проявили свои таланты, создав иронические мемы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские СМИ всячески разгоняли фейк о смерти генерала Залужного. Сам главнокомандующий украинской армией воспринимает такие сообщения с юмором и не собирается никак реагировать на них, поскольку то, что верзла российская пропаганда, было бессмысленным фейком.

На днях диктатор Путин попытался показаться остроумием перед своими "военными корами" и "сверкнул" мнением, что главнокомандующий ВСУ покинул пределы Украины и командует войском с безопасного расстояния. "Острота" фюрера, который сам из бункера не вылезает, была настолько неправдоподобна, что российский президент решил заранее себя подстраховать.

"Но я могу ошибаться", – подчеркнул Путин.

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