О тех временах напоминает самый абсурдный памятник всех времен и народов, посвященный битве на реке Шелони...

По логике идеологов "русского мира" на Шелони русские сражались с русскими. Сражались насмерть. Резали друг друга ножами, грызли зубами. Но за объединение. Чтобы, значит, быть вместе…

Далее текст на языке оригинала.

Це – лише одна із сторінок тотально сфальсифікованої історії Московії. Тієї самої, що "Третій Рим".

До слова, тут ще й безграмотність авторів цього "шедеврального" пам`ятника проглядає. І справа не в тих міфічних "русских". І "единое российское государство" ХV століття існує лише у хворій уяві окремих московських "істориків" типу хвв. Тут інше.

Не було в 1471 році ніякого Новгородського князівства. А була Новгородська республіка. Величезна, багата, впливова, європейська. Існувала майже 350 років. Стратегічний торгівельний партнер Ганзейського союзу.

І Псковського князівства не було – була Псковська республіка. Яка так само активно торгувала з Європою. Псковитяни теж брали участь у тій битві на Шелоні, але на боці московитів. Бо новгородці були конкурентами і суперниками Пскова. За участь у тій битві Псков дуже скоро поплатився: 1510 року, через 32 роки після підкорення Новгородської республіки, московити розгромлять і Псков та загарбають його землі.

І справа тут не стільки у тій битві на Шелоні, а в тому, що зовсім не московський князь Іван ІІІ, який знищив Новгородську республіку, є ідеологом концепції "Москва – Третій Рим", яка, у свою чергу, дотепер є одним із наріжних каменів "Русского мира", століття пройшли, а московити не змінилися. Вони знову вдираються в чужі землі, убивають, грабують, гвалтують, руйнують, мародерять і все нібито заради "об`єднання". Кажуть: "Ми вас визволяємо". Як колись новгородців...

Тоді хто, де і для чого вигадав оту ідіотську концепцію? Ідіотську, бо не буває Риму "другого", "третього", "двадцять третього" – Рим один. Навіть Візантійську імперію називали не "Другим Римом", як думають на москві, а НОВИМ Римом.