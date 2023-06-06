'Самолеты будут, но не обо всем можно говорить': Зеленский объяснил нюансы получения истребителей F-16. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что Украина получит от западных партнеров новые истребители F-16. Но пока, по его словам, нельзя раскрывать все детали.

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Такое заявление глава государства сделал во время встречи с представителями СМИ по случаю Дня журналиста. Он отметил, что в Украине нет необходимой для обслуживания западных самолетов инфраструктуры, поэтому ее нужно строить.

"Что касается вопросов F-16 и инфраструктуры, инфраструктуры нет, она должна строиться, готовиться. И нет никакого смысла ее готовить, если у тебя нет договоренностей о том, что у нас будут соответствующие самолеты", – сказал Зеленский.

Он рассказал, что в Молдове состоялась очень важная закрытая встреча с представителями стран, которые уже точно подтвердили, что готовы передать Украине F-16. Теперь им нужно согласование такого шага США.

"Я об этом детали не могу говорить, потому что я считаю, что это будет так, когда мы будем с вами понимать, что будет конкретика относительно количества истребителей. Партнеры знают, сколько нам нужно, я получил от некоторых наших европейских партнеров уже понимание , по количеству, оно мощное", – уточнил глава государства.

Он также добавил, что о создании авиационной коалиции может быть объявлено на следующем саммите в формате "Рамштайн".

"Или на другой какой-то платформе, дай Бог, что мы дожмем это, это к истребителям и тогда начнется и подготовка всей инфраструктуры и это не быстро. Инфраструктура это не быстро, есть понимание, что командующий понимает, где делать, что делать, в какой количества и есть точное понимание, что будет сделано. Это все, что я могу пока сказать", – объяснил Зеленский.

На уточняющий вопрос от шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара относительно того, можно ли теоретически рассматривать вопрос использования западных пилотов и западных аэродромов, например польских, президент сказал, что возможно все.

"Возможно все, но не обо всем можно говорить", – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Силы обороны будут использовать всю наземную технику в долгожданном контрнаступлении против войск РФ этим летом. В то же время военные не применяли истребители F-16, если бы те уже были на вооружении.

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