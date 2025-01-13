'Самолет 'Мрия' – частица жизни моей семьи': 18-летняя София из Киева рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

София – хрупкая девушка с невероятной внутренней силой. На всеукраинском конкурсе эссе "1000 дней войны. Мой путь" ее работа заняла третье место. В ней – о потере волос из-за стресса, принятии себя новой и гибели "Мечты", весомой страницы истории не только Украины, но и ее семьи. История Софии вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Дедушка Софии – один из конструкторов АН-225, поэтому она с детства слышала рассказы о создании "большого самолета". 27 февраля 2022 во время боев за аэропорт Гостомель легендарная "Мрия" была уничтожена. София говорит, что когда узнала об этом – у нее началась истерика.

"Еще больше полугода я плакала от самого упоминания. Сейчас реагирую спокойнее – возможно, его восстановят, потому что есть чертежи. Дедушке я об этом ничего не говорила, но он узнал. Я видела, что он чуть не плакал, это было для него ударом", – делится София с Алексеем Сухановым, актером, ведущим и послом Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

На участие в конкурсе эссе Софию вдохновила ее учительница. Девушка признается, что сначала не верила в себя, но все равно писала, вспоминая о личном – стрессе, потере волос, буллинг, собственное взросление:

"Для меня это была, прежде всего, возможность говорить о своем поколении", – говорит София.

И добавляет, что за время полномасштабной войны она сильно изменилась:

"Я стала более ответственной и серьезной. Поняла, что должна быть благодарна за все, что у меня есть – потому что это может просто в один момент исчезнуть. Радуюсь, когда можно поспать нормально, просыпаясь не от звуков взрывов, а от лучей солнца", – делится девушка.

История Софии – по ссылке.

Эссе Софии о ее тысяче дней войны – по ссылке.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает более 120 тысяч историй о войне. Это самая большая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Расскажите свою историю на портале Музея civilvoicesmuseum.org или по номеру горячей линии 0(800) 509 001.