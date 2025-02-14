Самая большая в мире подвижная конструкция: как строили саркофаг в Чернобыле, по которому ударила РФ

В ночь на 14 февраля 2025 года российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в саркофаг Чернобыльской атомной станции, накрывающий разрушенный четвертый энергоблок. Эта уникальная подвижная конструкция была построена с участием многих стран мира и преследовала цель обеспечить безопасность от радиации.

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В результате атаки дрона возник пожар, который быстро потушили, однако появились опасения по поводу возможных последствий для окружающей среды. По предварительным данным уровень радиационного фона оставался в пределах нормы, однако повреждения конструкции могут быть существенными.

Проект нового саркофага

Новый безопасный конфайнмент (НБК), более известный как новый саркофаг, был создан с целью изоляции разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС во избежание дальнейших утечек радиации. Это самая подвижная конструкция на планете. Строительство саркофага началось в 2012 году и завершилось в 2019 году. После этого конструкция была надвинута на старый саркофаг, уже не соответствующий требованиям безопасности.

Строительство и история проекта

Подготовка к строительству нового саркофага началась в 2004 году, когда Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на проектирование и строительство этого сооружения. В конкурсе победила компания FOXHOUND, в состав которой входили французские Vinci и Bouygues. Все этапы строительства тщательно проконтролировали международные финансовые учреждения, такие как ЕБРР, Европейская комиссия и США.

Конструкционные характеристики и особенности

Саркофаг состоит из арочной конструкции, длина которой 150 метров, высота 108 метров, а ширина – 257 метров. Вес конструкции составляет более 36 тысяч тонн. Это сооружение спроектировано таким образом, чтобы оно могло эффективно ограничивать распространение радиоактивных веществ на территории Чернобыльской зоны. Согласно планам, она должна обеспечивать защиту в течение ближайших 100 лет.

На строительство нового саркофага было потрачено более 2,15 миллиарда евро, большинство из которых было предоставлено международными донорами. Среди них были не только европейские страны, но и США. Такое международное сотрудничество стало важным элементом достижения успеха этого грандиозного проекта, поскольку он должен стать гарантией безопасности для многих поколений.

Завершение строительства саркофага было сложным и трудоемким процессом, требовавшим работы более 8 тысяч человек. Все они работали в условиях ограниченного облучения благодаря тому, что основные работы производились на расстоянии от разрушенного объекта. Строительство проводилось на специально созданной площадке для снижения риска воздействия радиации.

Одной из самых больших сложностей в процессе создания нового саркофага было его надвигание на старый объект. Этот процесс начался в ноябре 2016 года и завершился 29 ноября того же года. С помощью гидравлических домкратов конструкция перемещалась по специальной системе, позволявшей перемещать арку на 60 см за один цикл. В результате было снабжено полное покрытие старого саркофага новой защитной оболочкой.

НБК должен обеспечить безопасность на Чернобыльской АЭС в течение 100 лет. Это гарантирует сохранение экологической ситуации и предотвращение любых утечек радиации с территории разрушенного энергоблока. Сооружение также способно выдержать потенциальные природные катастрофы или техногенные аварии, которые могут возникнуть на территории Чернобыльской зоны.

Детальнее о российской атаке по саркофагу над Чернобыльской АЭС читайте в нашем материале.

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