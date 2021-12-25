Вам наверняка попадаются с последнее время в ленте посты, на которых скрин какого-нибудь интригующего анекдота, но не до конца... Так и хочется кликнуть, чтобы узнать, что там дальше...

Или ссылочка на сайт, с какой-нибудь завлекающей темой, типа "Узнай дальнейшую судьбу артиста, сыгравшего Колю Герасимова в "Гостье из Будущего"...

Все это подается так, что так и хочется кликнуть, а кликнув – попадешь на какой-нибудь сторонний сайт... Причем, как правило, на какой-то скучный, неинтересный и довольно безграмотный текст.

Весь прикол в том, что эти посты рекламные, и меня все время терзало смутное подозрение, что что-то здесь не чисто.,

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Реклама должна не только окупаться, но и приносить доход. А как они зарабатывают? Судя по количеству таких постов, бюджеты там офигенные.

Там, конечно на этих сайтах висят адсенс, яндекс-директ и прочая реклама, но, зная порядок расценок в этих системах, понимаешь, что они даже близко рекламу на фейсбуке не отобьют. Клик на фейсбуке на порядок дороже будет стоить.

Я заинтересовался, стал копать. И вот что накопал. При заходе на такой сайт, если вы туда первый раз зашли, выскакивает окошко, обязательно, с предложением принять cookie от этого сайта. И не пускают дальше, если не кликнете.

И вы, торопясь дочитать анекдот, кликаете. Вариантов там два: либо принять все куки, либо выбрать, какие принимать. Все соглашаются "принять все", потому что второй вариант - липовый, там будут сотни чекбоксов и вы не будете с ними разбираться.

Ну так вот, в тот момент, когда вы соглашаетесь принять все куки, на ваш компьютер загружаются не только куки с сайта куда вы зашли, но и несколько десятков кук с совершенно посторонних сайтов. Причем не простых кук, а трекинг-кук, то бишь, следящих за вашей активностью.

Я стал разбираться, откуда там эти десятки сторонних трекинг-кук берутся, оказалось – рекламные блоки там не простые, а активные, которые тоже кладут вам свои куки, чужих сайтов, на которых вы не были. А самые наглые сайты просто шпигуют страницы фреймами нулевого размера.

Если все написанное выше, для вас технически сложно, скажу просто.

Если при переходе по рекламной ссылке их фейсбука на сторонний сайт, вас ставят перед условием, что вы для просмотра контента должны обязательно разрешить cookie, разворачивайтесь и уходите.

Если согласитесь, то вам будут вполне законно и легально, с вашего согласия, залиты десятки шпионских приблуд, которые начнут собирать информацию о ваших интересах, предпочтениях, и даже о вашем психопрофиле.

Короче, все та же "Кэмбридж Аналитика". Зарабатывают, продавая рекламодателям собранную о вас информацию. Бабло там крутится бешеное.