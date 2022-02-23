Садовый объяснил особенности введения чрезвычайного положения во Львове

Мэр Львова Андрей Садовый объяснил, как будет действовать на территории города и области режим чрезвычайного положения в том случае, если его введение одобрят депутаты Верховной Рады. По его словам, такое решение оправданное и нужное.

Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook в среду, 23 февраля. Садовый отметил, что несмотря на то, что враг атакует восточные границы Украины, в западных областях необходимо быть собранными для обеспечения надежного тыла для украинских военных.

Так, по словам Садового, в регионе создан оперативный областной штаб для координации действий, а режим ЧП будет предусматривать:

въезд и выезд на территорию Львова и области будет контролироваться в усиленном режиме;

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всем жителям необходимо всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность;

для проверки документов могут остановить любой автомобиль;

на территории города и области запрещено проводить массовые мероприятия.

Все ограничения, отметил глава города, вводятся исключительно для безопасности граждан.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что будет предусматривать чрезвычайное положение в столице. Подробности – по ссылке.

Напомним: 23 февраля состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором был подписан указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Дальше документ должна утвердить Верховная Рада.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы из восточных городов по-прежнему могут свободно ездить по Украине. Слухи об ограничениях транспортного сообщения, которые распространяются в соцсетях, не имеют ничего общего с реальностью, подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.