Донбасс никто не перекрывал: поезда и автобусы в Мариуполь и другие города ходят в обычном режиме

Украинцы из восточных городов по-прежнему могут свободно ездить по Украине. Слухи об ограничении транспортного сообщения, которые распространяются в соцсетях, не имеют ничего общего с реальностью.

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Он уточнил, что Мининфраструктуры также разработало решения для обеспечения бесперебойного сообщения с восточными регионами страны.

"Транспортное сообщение с Мариуполем, Волновахой, Краматорском, Славянском, Северодонецком, Лисичанском и другими городами Востока с другими регионами Украины осуществляется без существенных изменений. Информация... о прекращении сообщения с Мариуполем не соответствует действительности", – заявил Кубраков.

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Эту информацию подтвердили в "Укрзалізниці": "Железнодорожное сообщение с населенными пунктами на контролируемой части востока Украины обеспечено в штатном режиме. Из-за обстрелов отменено только движение пригородного поезда на перегоне Кондрашовская-Нова – Новый Айдар".

Все остальные поезда, в том числе в Мариуполь, Константиновку, Попасную, Славянск и другие города востока Украины курсируют по графику. Более того, нет никакого ажиотажа с билетами – поезда курсируют с обычным количеством пассажиров.

По словам Кубракова, ложную информацию о якобы решении государства остановить движение транспорта распространяют пророссийские Telegram-каналы и медиаплатформы. Кубраков считает это провокацией.

"Просим ориентироваться исключительно на сообщения из официальных государственных источников и не вестись на провокационную информацию, единственная цель которой – сеять панику среди населения", - уточнил министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 23 февраля, состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором был подписан указ президента о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь документ должна утвердить Верховная Рада.

Важно понимать, что чрезвычайное положение – это не военное положение. Власти уверяют, что на жизни обычных граждан ЧП никак не отразится. А на Донбассе не вводится режим ЧП, потому что там действует особый правовой режим с апреля 2018 года.