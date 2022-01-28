Садик в Обуховке номинировали на звание лучшего архитектурного проекта года

Международный архитектурный ресурс ArchDaily включил детский сад в Обуховке Днепропетровской области в список претендентов на звание "здание года" в рамках конкурса ArchDaily 2022 Building of the Year Awards. Об этом написал в Facebook Юрий Голик.

"Это первый такой случай со зданиями, построенными государством, в нашей стране", — отметил Голик.

Данный детский сад, в котором учатся более сотни детей, создали "с нуля" за полтора года. Дошкольное образовательное учреждение площадью 2000 кв. м. отличается от детских садов в других украинских городах рядом уникальных дизайнерских решений. Архитектор здания Алексей Валентиров взял за образец проекты садиков из стран Скандинавии.

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Так, главной особенностью садика в Обуховке стали окна в пол, что обеспечивает максимальное поступление естественного освещения, а расположение здания помогает поддерживать внутри оптимальную температуру круглый год. Фасад садика выходит на юг, а над окнами есть специальные навесы, поэтому летом, когда солнце "высокое", здание не перегревается, и наоборот - "низкое" зимнее солнце дополнительно нагревает помещение. Садик оборудовали солнечными батареями и собственной котельной.

Интерьер также отличается от того, что можно увидеть в других украинских садиках. Все помещения в здании сделаны просторными. В коридорах на стенах нанесены декоративные элементы, которых дети могут разрисовывать, рисунки также присутствуют на потолке в каждой спальной комнате.

Окружающую территорию укрыли искусственной травой и обустроили зоны для игр и отдыха. Все элементы садика сделали безбарьерными.

Напомним, масштабное обновление детских садов по всей Украине стартовало в 2020 году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как ранее сообщил заместитель главы Офиса Президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко, за 2021 год президентской программой были модернизированы или построены 49 детских садов.