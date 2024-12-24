С Сочельником: теплые поздравления для близких

Уже сегодня Украина по государственному календарю отмечает Сочельник. Этот христианский праздник чествует чудо рождения Иисуса Христа и предшествует Рождеству.

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Не все украинцы смогут в этот день находиться дома и разделить ужин с родными. Именно поэтому так важно найти теплые слова, чтобы поздравить тех, кто сегодня далеко. В том числе из-за войны войны. OBOZ.UA публикует подборку теплых поздравлений, которые вы можете отправить тем, кого любите.

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І в Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуєм, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

***

В небі зірочка сіяє і всю землю обіймає,

бо Ісус Христос родився

з Марії Діви воплотився,

щоб всім людям дарувати щастя, радості багато.

***

Хай здоров’я з вами буде,

Хай вас гумор не забуде,

Хай смачна кутя удасться,

Хай завжди панує щастя,

Щоб весело і багато

Провели Різдвяні свята!

Під обрусом – сіно,

На обрусі – свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

***

Хай у Вашій хаті — злагода панує,

Хай любов дитяти за вами мандрує,

Зичу господарям щастя і врожаю,

Усім добрим людям — здоров’я бажаю!

***

Вечірня зіронька зійшла,

Святий нам вечір принесла,

Різдво вже на порозі,

Боже дитятко вже у дорозі,

Ангелики співають,

Ісуса прославляють!

Хай Матір Божа нас оберігає,

Господь здоров’я посилає,

В родинах хай любов панує,

А щастя хай господарює!

Пусть на Сочельник ваша семья соберется вместе за столом, а дом наполнится особенно теплой атмосферой любви и радости! Желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, веры и надежды, силы духа и чистоты души! Со Святым вечером!

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Святой вечер обязательно проведите со светом в вашей душе, с вкусными яствами на столе, с самыми родными людьми рядом, с теплыми разговорами и воспоминаниями, с верой в мирное и победное будущее! С Сочельником!

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Сегодняшний день – идеальное лекарство против ссор и обид, вражды и ненависти. Пусть все отрицательные эмоции станут любовью, прощением и счастьем. Украсим наши души и сердца добрыми делами, искренними улыбками и прекрасными словами в адрес тех, кого мы любим больше всего. С наступающим Рождеством!

В Рождественский Сочельник хочу от всего сердца пожелать, чтобы тебе не страшны были никакие препятствия на пути, чтобы рядом всегда были верные друзья и любимые близкие, чтобы счастьем была окутана твоя душа, чтобы накануне праздника сердце избавилось от всего плохого и печального и приготовилась к новому расцвету сил и счастья.

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На Сочельник поздравляю вас с большим праздником. Желаю добра, тепла и отличного настроения. Пусть в вашем доме царит гармония, мир и уют.

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В светлый тихий вечер Сочельника хотим со всей теплотой души пожелать Вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка в Ваших семьях, любви, терпения и веры в лучшее.

Желаю, чтобы этот особый вечер в канун Рождества принес мир и покой вашему сердцу, наполнил дом радостью и уютом, подарил здоровье и Божью благодать. Пусть хлопоты останутся в стороне, уступив дорогу важным и бесценным вещам.

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Пусть Рождественский Сочельник будет полон добра, радости и гармонии! Да благословит Господь всю твою семью и близких тебе людей, а яркая звезда на небе укажет верный путь! Желаю тебе мира в душе и благополучия во всем в этот светлый праздник!

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Первая ложка – кутья! Пусть и в вашей жизни первыми и приоритетными будут сладкие и приятные события! Радости вам и уюта в этот Сочельник!

Поздравляю со Святым ужином и хочу пожелать от всего сердца, чтобы всегда было так: желудок был сыт, карманы – набиты богатством, голова – полна светлых идей, душа – пьяна от счастья, а сердце – направлено по курсу любви и удачи!

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Чтобы черт не похитил луну ясную, а Солоха не натворила дел, скорее улыбнись и стань героем собственной рождественской сказки! Поздравляю с этим чудесным праздником и желаю быть ангелом во плоти. Желаю, чтобы жизнь не трепала твои крылышки и нервы.

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Пусть Рождественский Сочельник принесет в ваш дом особый дух праздника, добра, любви и счастья. Я желаю вам мира и света. Пусть ваша жизнь никогда не будет омрачена печалью и пасмурными днями. Желаю, чтобы ваше здоровье было крепким, семьи счастливыми, а дела успешными. С Сочельником!

В Рождественский Сочельник от всего сердца желаю, чтобы сбылись все добрые надежды и светлые мечты, чтобы чудесный праздник подарил большую радость, чтобы для счастливой жизни не было никаких препятствий. Здоровья и мира, достатка и веры, красоты души и взаимной любви!

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Пусть Всевышний наполняет до краев ваш бокал веры, чтобы выпить его с тем осознанием, что все будет хорошо. Пусть в Рождество Христово, в голове рождаются благие мысли, светлые желания, добрые и щедрые слова.

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Желаю веселой рождественской кутерьмы, обильных застолий, умеренных попоек и колядок без травм и приключений. Пусть ваши дома всегда будут гостеприимными, холодильники забитыми, гости довольными и сытыми. Пусть деньги, удача и успех снежным комом свалятся вам на голову и закрутят в лавине благополучия. С наступающим Рождеством!

С Сочельником! Пусть в твоей голове рождаются только благие мысли, пусть в твоей жизни рождаются большие планы, пусть в твоем сердце рождаются только светлые чувства, пусть в твоей душе рождаются эмоции счастья. Желаю ангельского терпения, неутомимого вдохновения, волшебной любви. И пусть у всех надежда умирает последней, а твоя – пусть живет и живет!

Ранее OBOZ.UA публиковал праздничную подборку – лучшие украинские колядки, которые можно петь всей семьей.

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