''С праздником!'' В оккупированном Крыму раздают ''похоронки'' на Аксенова. Видео

18 марта исполняется девятая годовщина незаконной аннексии Российской Федерацией Крыма. Украинские партизаны решили своеобразно "поздравить" российских оккупантов и их приспешников на полуострове.

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Жителям раздали флаеры с мертвым главой Крыма Сергеем Аксеновым. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Obozrevatel.ua.

Так, в субботу крымчанам массово раздавали листовки, с одной стороны которых было написано: "С днем воссоединения Крыма с Россией". А вот с другой был размещен снимок ликвидированного прошлой осенью коллаборанта Кирилла Стремоусова, который пошел на службу к российским оккупантам как "замглавы" оккупационной администрации Херсонской области, с черной лентой. Под ним поместили фото Аксенова с более прозрачной черной лентой и часами, что намекает на то, что скоро приспешник оккупантов будет ликвидирован.

"Подбежал малый, раздавал рекламу. Но бумажка оказалась с коварством. С одной стороны поздравляют, а вот с другой вот фигня…" – прокомментировал открытку житель Крыма.

Следует отметить, что в девятую годовщину оккупации и аннексии украинского Крыма президент РФ Владимир Путин не смог держаться вдали от места совершения преступления. По заявлениям пропагандистов, 18 марта он прибыл во временно оккупированный украинский Севастополь, чтобы открыть "детский центр" и посмотреть ход строительства так называемого "музея православия" в городе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве иностранных дел Украины в девятую годовщину незаконной аннексии Крыма выступили с заявлением. Там подчеркнули, что освобождение временно оккупированных РФ территорий Украины обязательно произойдет, это только дело времени.