'Это только дело времени': в МИД приоткрыли занавес предстоящего освобождения Крыма

В Министерстве иностранных дел Украины в девятую годовщину незаконной аннексии Крыма выступили с заявлением. Там подчеркнули, что освобождение временно оккупированных РФ территорий Украины обязательно произойдет, это только дело времени.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что уже девять лет подряд полуостров страдает от преступного режима Кремля, который превратил Крым в военный форпост, зону несвободы и притеснений, агрессии и террора против всего и всех, кто нашел в себе смелость сопротивляться и отстаивать свои демократические права и ценности. .

"Это срежиссированное Кремлем действо под прицелом автоматов противоречило Конституции и законам Украины, грубо нарушило нормы международного права и не было признано международным сообществом", – отметили в МИД.

В сентябре 2022 года страна-агрессор повторила этот сценарий во время организации аналогичных незаконных "референдумов" на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей Украины.

Но это не несет никаких последствий для административно-территориального устройства и международно признанных границ Украины.

"Большинство территорий, на которых они были проведены в 2022 году, уже освобождены Вооруженными Силами Украины. Освобождение всех других временно оккупированных территорий тоже обязательно произойдет. Это только дело времени", – подчеркнули в Министерстве.

Украина высоко ценит поддержку со стороны международного сообщества, в частности участников Международной Крымской платформы, относительно суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, которая закреплена в резолюциях ГА ООН, решениях других международных и региональных организаций.

"Выражаем благодарность за готовность наших международных партнеров неуклонно идти к полной деоккупации всех временно оккупированных территорий Украины, включая АР Крым и г. Севастополь. Продолжим прилагать максимальные усилия для наказания России и ее руководства за преступление агрессии, военные преступления, преступления против человечности Украине", – резюмировали там.

Как сообщал OBOZREVATEL, генерал-лейтенант вооруженных сил США в отставке, экскомандующий войсками США в Европе Бен Ходжес уже показывал возможный план контрнаступления Вооруженных сил Украины на временно оккупированный Крым. Он подчеркнул, что Украине для освобождения полуострова нужно дальнобойное вооружение.

В этом случае американский генерал убежден, что ВСУ по силам освободить Крым от российских оккупантов до конца лета-2023. При таком условии прогнать врага с востока Украины можно уже в следующем году или раньше.

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